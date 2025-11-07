Командование ВСУ жестоко избивает солдат за проявление недовольства
Боец батальона имени Максима Кривоноса с позывным Лютик, ранее служивший в ВСУ, рассказал о случаях избиений украинских военнослужащих своими командирами. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам бойца, подобные инциденты происходили регулярно. Он отметил, что военнослужащих могли избить не только за критику командования, но и за отказ выполнять приказы без объяснения причин.
«Могли просто, если человек не хочет идти на задачу, потому что не понимает, куда ему идти, что делать. Там можно было и просто так получить», — рассказал он.