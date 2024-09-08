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Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали около 30 наемников около Сум на Украине

08 сентября 2024, 21:16
Фото: istockphoto/vladj55

Фото: istockphoto/vladj55

Около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло в районе Стецковки.


«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)», — добавили в Минобороны.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года боевики ВСУ напали на Курскую область, чтобы отвлечь, по словам командования Украины, бойцов ВС России с Донбасса.

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«Русские терпеливы и не поддаются эмоциям»: в США признали, почему Киев проигрывает
Брайан Берлетик: Россия побеждает благодаря сдержанности против провокаций Киева
08 сентября 2024, 18:42

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Россия проявляет сдержанность против различных провокаций со стороны Киева и его западных союзников, благодаря чему побеждает, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном. По его словам, Запад пытается делать с Россией то же, что делал всегда в прокси-войнах.
«Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации», — пояснил морпех в отставке.
Берлетик также добавил, что выверенная сдержанность и помогает российским войскам достигать успехов в конфликте на Украине.
«Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает», — заключил он.
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Стало известна ситуация с личным составом у ВСУ
Отставной полковник Матвийчук: у ВСУ перебои с личным составом, но кризиса нет
08 сентября 2024, 18:32

Фото: istockphoto/Olena_Z

У ВСУ есть перебои с личным составом, но о кризисе еще говорить рано, заявил отставной полковник, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру». По его словам, пока у Украины есть силы для боевых действий.
«На данный момент ВСУ снабжены практически всем, что им нужно. Они испытывают некоторый снарядный голод: 155-миллиметровых снарядов, но они создали за этот год резерв. Сегодня они его планомерно расходуют», — поделился он.
Матвийчук также добавил, что не стоит забывать о работе украинских военкоматов, которые продолжают планомерно отлавливать граждан и пополнять ими личный состав.
«Если в общем посмотреть боеспособность армии, то она пока снизилась, но не критично. Пока противник располагает достаточно большими силами, которые способны еще вести боевые действия», — заключил он.
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Минобороны: группировка «Север» ликвидировала боевиков ВСУ под Курском
08 сентября 2024, 17:01

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские артиллеристы ликвидировали боевиков ВСУ в приграничной лесополосе под Курском, доложили в Минобороны РФ.
«Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее пророссийский подпольщик Сергей Лебедев сообщал журналистам, что ВС РФ нанесли удар по украинской военной части в Харьковской области.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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Подполье: ВС РФ ударили по военной части боевиков ВСУ под Харьковом
08 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли удар по военной части боевиков ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Поздно вечером и ночью в город Чугуев Харьковской области прилетело по военным объектам. Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева в военной части, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка... Чуть позже ночью был нанесен еще один удар рядом с первым... в нескольких километрах от Малиновки. Удар был в стороне окопавшихся в лесном массиве рядом со стрельбищем бандеровцев», — прокомментировал координатор сопротивления.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде Полтавы. Он отмечал, что было видно большой выброс огня. Кроме того, уточнялось, что все произошло в стороне авиагавани «Полтава».

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#украина
#россия
#война
#сво
#харьковская область
#новости
#всу
#вс рф
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Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами
Звезда: Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами
08 сентября 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Более сотни попаданий дронами и ракетами выдержал российский танк Т-80, получивший за мощную защиту прозвище «Царь-мангал», передает телеканал «Звезда» со ссылкой на специалиста «Уралвагонзавода». Известно, что отремонтированная техника вновь работает в зоне спецоперации на Украине.
«Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал собеседник.
Танк помогает штурмовикам ВС РФ, прикрывает пехоту, а также занимается тралением минных полей. Танкисты хорошо справляются, даже с учетом уменьшенного обзора из-за металлических листов.

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#россия
#украина
#танки
#оружие
#новости
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Стало известно, как обращаются боевики ВСУ с российскими пленными
Алаудинов: боевики ВСУ давали пленным звонить семье только ради выгоды для Киева
08 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские военные позволяли российским пленным звонить своим семьям только в случае получения с этого политических выгод для Киева. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, о соблюдении каких бы то ни было прав военнопленных у боевиков ВСУ речи не идет.
«В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — пояснил Алаудинов.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».

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#военные
#новости
#сво
#всу
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Стали известны имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве
«Страна»: два подполковника, майор и инструктор погибли при ударе по Полтаве
08 сентября 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Полтавский горсовет распространил имена сотрудников военного института связи, которые были ликвидированы в результате удара ВС РФ по Полтаве, в списке погибших — два подполковника, майор и инструктор. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно опубликованной информации, среди погибших — старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук и инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.

Ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщало, что при ударе ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве погибли и были ранены около 500 специалистов.

Сегодня пророссийское подполье также сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. В сопротивлении отметили, что в результате удара было видно большой взрыв.

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#взрыв
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#вс рф
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На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину
08 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/typhoonski

В Сочи на побережье Черного моря выбросило морскую мину. Видео с пляжа, на котором туристы по неизвестным причинам пытались вытащить боеприпас на берег, выложил телеграм-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как несколько молодых людей в плавках и купальниках пытаются выкатить с мелководья большую противокорабельную мину.

«Военный обозреватель» отмечает, что попавший на видео снаряд — одна из дрейфующих в Черном море украинских мин.

Ранее сообщалось, что Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции. Подозрительный предмет обнаружили в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров, выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты.

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Аналитик объяснил стратегическое значение контроля РФ Новогродовки в ДНР
Аналитик Леонков: контроль Новогродовки обеспечит ВС РФ продвижение на запад
08 сентября 2024, 13:49

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Контроль населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике обеспечит российским войскам продвижение на запад. Об этом изданию «Лента.ру» заявил военный аналитик Алексей Леонков.
«Освобождение этого населенного пункта — это не что иное, как продвижение линии боевого соприкосновения на запад», — сказал собеседник журналистам.
Он добавил, что вокруг данной точки было много новостей в последнее время, особенно со стороны Украины, отметил Леонков. Кроме того, подчеркнул собеседник, противник очень удивлялся быстрому освобождению Новогродовки, несмотря на его усилия в виде серьезных фортификационных сооружений.

«Это последняя линия, которая была выстроена восемь лет назад украинскими войсками и укреплялась с начала специальной военной операции…» — пояснил Леонков.

Эксперт резюмировал, что теперь ВС РФ могут создать для боевиков ВСУ угрозу полного окружения, а тем в свою очередь придется делать выбор между сдачей в плен, выводом подразделений или продолжением сопротивления.

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#украина
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