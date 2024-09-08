Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали около 30 наемников около Сум на Украине

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Около 30 иностранных наемников, а также шесть единиц техники около украинских Сум ликвидировали российские военные, доложили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что боестолкновение произошло в районе Стецковки.
«В результате ракетного удара уничтожено около 30 иностранных наемников и шесть единиц техники в пункте временной дислокации в районе населенного пункта Стецковка (севернее города Сумы)», — добавили в Минобороны.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года боевики ВСУ напали на Курскую область, чтобы отвлечь, по словам командования Украины, бойцов ВС России с Донбасса.
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Никита Кротов