Минобороны: бойцы ВС РФ ликвидировали около 30 наемников около Сум на Украине

Украинские военные позволяли российским пленным звонить своим семьям только в случае получения с этого политических выгод для Киева. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, о соблюдении каких бы то ни было прав военнопленных у боевиков ВСУ речи не идет.