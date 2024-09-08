Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
Более сотни попаданий дронами и ракетами выдержал российский танк Т-80, получивший за мощную защиту прозвище «Царь-мангал», передает телеканал «Звезда» со ссылкой на специалиста «Уралвагонзавода». Известно, что отремонтированная техника вновь работает в зоне спецоперации на Украине.
«Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал собеседник.Танк помогает штурмовикам ВС РФ, прикрывает пехоту, а также занимается тралением минных полей. Танкисты хорошо справляются, даже с учетом уменьшенного обзора из-за металлических листов.
Читайте также:
Стало известно, как обращаются боевики ВСУ с российскими пленными
Стали известны имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве
Аналитик объяснил стратегическое значение контроля РФ Новогродовки в ДНР
Никита Кротов