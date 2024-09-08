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Россия проявляет сдержанность против различных провокаций со стороны Киева и его западных союзников, благодаря чему побеждает, заявил отставной американский морпех Брайан Берлетик в беседе с журналистом Дэнни Хайфоном. По его словам, Запад пытается делать с Россией то же, что делал всегда в прокси-войнах.
«Русские терпеливы, они стратегически настроены и не поддаются эмоциям, в то время как Украина и ее западные покровители специально предпринимают различные действия, чтобы попытаться спровоцировать Россию. Запад делает то же самое в прокси-войнах по всему миру, тот же Израиль является наглядным примером эскалации и провокации», — пояснил морпех в отставке.Берлетик также добавил, что выверенная сдержанность и помогает российским войскам достигать успехов в конфликте на Украине.
«Требуется соблюдать сдержанность и терпение, а также следовать проработанной стратегии. Это то, что делает Россия, и вот почему она побеждает», — заключил он.Читайте также:
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