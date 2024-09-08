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Минобороны: группировка «Север» ликвидировала боевиков ВСУ под Курском

08 сентября 2024, 17:01
Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские артиллеристы ликвидировали боевиков ВСУ в приграничной лесополосе под Курском, доложили в Минобороны РФ.
«Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север», — пояснили в оборонном ведомстве.

Ранее пророссийский подпольщик Сергей Лебедев сообщал журналистам, что ВС РФ нанесли удар по украинской военной части в Харьковской области.



Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.

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#новости
Подполье: ВС РФ ударили по военной части боевиков ВСУ под Харьковом
08 сентября 2024, 16:08

Фото: istockphoto/aapsky

Российские войска нанесли удар по военной части боевиков ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости пророссийский подпольщик Сергей Лебедев.
«Поздно вечером и ночью в город Чугуев Харьковской области прилетело по военным объектам. Прилетело в село Малиновка, пригород Чугуева в военной части, которая расположилась в лесном массиве рядом с железнодорожной платформой Малиновка... Чуть позже ночью был нанесен еще один удар рядом с первым... в нескольких километрах от Малиновки. Удар был в стороне окопавшихся в лесном массиве рядом со стрельбищем бандеровцев», — прокомментировал координатор сопротивления.

Ранее Лебедев сообщал об ударе по складу с горюче-смазочными материалами в пригороде Полтавы. Он отмечал, что было видно большой выброс огня. Кроме того, уточнялось, что все произошло в стороне авиагавани «Полтава».

Российская спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года.

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#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#харьковская область
#новости
#всу
#вс рф
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Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами
Звезда: Танк Т-80 «Царь-мангал» пережил свыше 100 попаданий дронами и ракетами
08 сентября 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Более сотни попаданий дронами и ракетами выдержал российский танк Т-80, получивший за мощную защиту прозвище «Царь-мангал», передает телеканал «Звезда» со ссылкой на специалиста «Уралвагонзавода». Известно, что отремонтированная техника вновь работает в зоне спецоперации на Украине.
«Это мы со своей бригадой восстановили его в кратчайшие сроки, менее месяца у нас на все ушло… Экипаж («царь-мангала») остался полностью целым, невредимым, ребята продолжают выполнять свои боевые задачи», — сказал собеседник.
Танк помогает штурмовикам ВС РФ, прикрывает пехоту, а также занимается тралением минных полей. Танкисты хорошо справляются, даже с учетом уменьшенного обзора из-за металлических листов.

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#россия
#украина
#танки
#оружие
#новости
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Стало известно, как обращаются боевики ВСУ с российскими пленными
Алаудинов: боевики ВСУ давали пленным звонить семье только ради выгоды для Киева
08 сентября 2024, 14:57

Фото: iStock/Sinenkiy

Украинские военные позволяли российским пленным звонить своим семьям только в случае получения с этого политических выгод для Киева. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в беседе с ТАСС. По его словам, о соблюдении каких бы то ни было прав военнопленных у боевиков ВСУ речи не идет.
«В принципе, звонить нашим военнопленным позволяли только ради своих каких-то политических выгод, делая из этого какие-то политические моменты», — пояснил Алаудинов.
Ранее Алаудинов сообщал, что ВСУ кардинально сменили тактику в Курской области и начали активно окапываться. По его словам, это связано с тем, что российские военные в первые дни вторжения нанесли украинским боевикам «действительно очень серьезное поражение».

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Стали известны имена офицеров ВСУ, погибших при ударе ВС РФ по Полтаве
«Страна»: два подполковника, майор и инструктор погибли при ударе по Полтаве
08 сентября 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Roman Novitskii

Полтавский горсовет распространил имена сотрудников военного института связи, которые были ликвидированы в результате удара ВС РФ по Полтаве, в списке погибших — два подполковника, майор и инструктор. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Согласно опубликованной информации, среди погибших — старший преподаватель колледжа подполковник Андрей Назаренко, помощник начальника колледжа подполковник Сергей Дюдюк, старший инженер технической части майор Сергей Андрущук и инструктор учебного взвода связи Виталий Кучерук.

Ранее РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный военный источник сообщало, что при ударе ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве погибли и были ранены около 500 специалистов.

Сегодня пророссийское подполье также сообщало, что в пригороде украинской Полтавы нанесли удар нанесли по военному складу с горюче-смазочными материалами у аэропорта. В сопротивлении отметили, что в результате удара было видно большой взрыв.

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На пляж Черного моря в Сочи выбросило морскую мину
08 сентября 2024, 13:53

Фото: iStock/typhoonski

В Сочи на побережье Черного моря выбросило морскую мину. Видео с пляжа, на котором туристы по неизвестным причинам пытались вытащить боеприпас на берег, выложил телеграм-канал «Военный обозреватель».
На кадрах видно, как несколько молодых людей в плавках и купальниках пытаются выкатить с мелководья большую противокорабельную мину.

«Военный обозреватель» отмечает, что попавший на видео снаряд — одна из дрейфующих в Черном море украинских мин.

Ранее сообщалось, что Саперы обезвредили украинскую мину, обнаруженную в Черном море у берегов Турции. Подозрительный предмет обнаружили в шестидесяти метрах от берега на глубине пяти метров, выходы на пляжи вблизи города Эрегли были закрыты.

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#мина
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Аналитик объяснил стратегическое значение контроля РФ Новогродовки в ДНР
Аналитик Леонков: контроль Новогродовки обеспечит ВС РФ продвижение на запад
08 сентября 2024, 13:49

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Контроль населенного пункта Новогродовка в Донецкой народной республике обеспечит российским войскам продвижение на запад. Об этом изданию «Лента.ру» заявил военный аналитик Алексей Леонков.
«Освобождение этого населенного пункта — это не что иное, как продвижение линии боевого соприкосновения на запад», — сказал собеседник журналистам.
Он добавил, что вокруг данной точки было много новостей в последнее время, особенно со стороны Украины, отметил Леонков. Кроме того, подчеркнул собеседник, противник очень удивлялся быстрому освобождению Новогродовки, несмотря на его усилия в виде серьезных фортификационных сооружений.

«Это последняя линия, которая была выстроена восемь лет назад украинскими войсками и укреплялась с начала специальной военной операции…» — пояснил Леонков.

Эксперт резюмировал, что теперь ВС РФ могут создать для боевиков ВСУ угрозу полного окружения, а тем в свою очередь придется делать выбор между сдачей в плен, выводом подразделений или продолжением сопротивления.

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#днр
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Лавров: судороги и агония киевского режима в рамках курской атаки очевидны всем
08 сентября 2024, 13:31

Фото: сайт Кремля

Судороги и агония киевского режима в рамках атаки ВСУ на Курскую область очевидны всем, заявил глава МИД России Сергей Лавров в комментарии журналисту Павлу Зарубину, видеозапись которого он выложил в своем телеграм-канале.
«Те люди, которых Запад привел к власти путем антиконституционного государственного переворота, выполняют заказ Запада - превратить страну в нацистскую угрозу Российской Федерации в очередной раз. Это не получится. Это уже всем понятно. Судороги какие-то, агония, которые мы сейчас наблюдаем, в том числе в рамках так называемой курской акции, очевидны для всех. Поэтому наше дело правое», — отметил Лавров.
При этом российский министр подчеркнул, что украинский народ в большинстве своем — брат для России.
«Мы об этом не просто говорим, мы это знаем», — резюмировал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что высказывания официальных лиц Украины по поводу третьих стран и их отношений с Россией являются неприкрытым хамством. Таким образом он отреагировал на заявление официального представителя МИД Украины Георгия Тихого, который назвал визит президента РФ Владимира Путина «тяжелым ударом» по международной системе уголовного права, намекая на отказ Монголии исполнять ордер МУС на «арест» российского лидера.

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ТАСС: боевиков ВСУ взяли в клещи в Селидове в ДНР
08 сентября 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Российские войска взяли в клещи боевиков ВСУ в населенном пункте Селидово в Донецкой народной республике. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.
«Селидово, по сути, находится в клещах», — прокомментировал собеседник агентства.
Ранее в Минобороны РФ докладывали, что украинские неонацисты за сутки на Курском направлении потеряли до 510 единиц живой силы. Там уточняли, что за все время атаки на Курскую область ВСУ лишились более 11 тысяч военнослужащих, а также техники.

Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Украинское командование заявляло, что таким образом хотело отвлечь ВС РФ с Донбасса, но этого не произошло.

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#россия
#украина
#война
#сво
#днр
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Раскрыты последние данные о суточных потерях ВСУ под Курском
Минобороны РФ: ВСУ за сутки лишились до 510 боевиков под Курском
08 сентября 2024, 13:17

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Суточные потери боевиков ВСУ на Курском направлении составляют до 510 единиц живой силы, доложили в Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили до 510 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, в том числе три танка, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, станция РЭБ и 13 автомобилей», — говорится в сводке оборонного ведомства.
Там уточнили, что за все время атаки на Курскую область противник лишился свыше 11 тысяч военнослужащих и различной техники, включая танки, БМП, БТР, бронемашины, артиллерию и установки залпового огня.

Боевики ВСУ напали на приграничье Курской области 6 августа.

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