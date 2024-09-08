Минобороны: группировка «Север» ликвидировала боевиков ВСУ под Курском

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Российские артиллеристы ликвидировали боевиков ВСУ в приграничной лесополосе под Курском, доложили в Минобороны РФ.
«Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север», — пояснили в оборонном ведомстве.
Ранее пророссийский подпольщик Сергей Лебедев сообщал журналистам, что ВС РФ нанесли удар по украинской военной части в Харьковской области.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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Никита Кротов