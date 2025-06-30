В Харьковской, Николаевской и Одесской областях объявилена воздушная тревога
В Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.
Первой тревога была объявлена в Николаевской области. Там воздушная опасность сохраняется с 01:57 по московскому времени. Следом тревогу объявили в Харьковской области, где предупреждение действует с 03:47.
В Одесской области воздушная тревога была объявлена в 03:53. Об ударах ВС РФ по данным территориям не сообщалось.
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