В Харьковской, Николаевской и Одесской областях объявилена воздушная тревога

Фото: freepik

В Харьковской, Николаевской и Одесской областях Украины была объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает онлайн-карта министерства цифровой трансформации страны.



Первой тревога была объявлена в Николаевской области. Там воздушная опасность сохраняется с 01:57 по московскому времени. Следом тревогу объявили в Харьковской области, где предупреждение действует с 03:47.

В Одесской области воздушная тревога была объявлена в 03:53. Об ударах ВС РФ по данным территориям не сообщалось.

Иван Мусатов

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