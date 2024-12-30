Стало известно, что станет предпосылкой к мирным переговорам по Украине

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Выполнение российских условий будет предпосылкой к началу переговоров по конфликту на Украине, заявил «Ленте.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Парламентарий подчеркнул, что для начала диалога необходимо обеспечить в мире долгосрочную безопасность.
«Прекращение поставок вооружений, обсуждение проблемы безопасности в целом, демилитаризация и денацификация Украины как источника постоянной угрозы для России, наличие на самой Украине легитимной стороны для переговорного процесса — вот те условия, которые нужно обеспечить, прежде чем садиться за стол переговоров и рассчитывать на достижение договоренностей», — прокомментировал Новиков.Перед этим бывший украинский силовик рассказал, что нужно сделать Украине для сохранения собственной государственности. Эксперт отметил в этом процессе роль будущей американской администрации.
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