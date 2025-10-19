ВСУ попытались контратаковать в Харьковской области

19 октября 2025, 09:04

РИА: ВСУ провалили контратаку у села Тихое в Харьковской области

Фото: iStock/zabelin

Военные ВСУ пытались контратаковать вблизи села Тихое в Харьковской области, но их потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.





По словам собеседника агентства, военнослужащие ВС РФ успешно отразили наступление противника.

«Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого», — заявил он.