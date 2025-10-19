Достижения.рф

РИА: ВСУ провалили контратаку у села Тихое в Харьковской области
Фото: iStock/zabelin

Военные ВСУ пытались контратаковать вблизи села Тихое в Харьковской области, но их потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.



По словам собеседника агентства, военнослужащие ВС РФ успешно отразили наступление противника.

«Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого», — заявил он.
Эта операция закончилась провалом. К ней привлекались подразделения 11-го погранотряда, а также личный состав 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Отмечается, что если Киев полностью утратит контроль над этим районом Тихого, то он потеряет последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья.
Лидия Пономарева

