ВСУ попытались контратаковать в Харьковской области
РИА: ВСУ провалили контратаку у села Тихое в Харьковской области
Военные ВСУ пытались контратаковать вблизи села Тихое в Харьковской области, но их потерпели неудачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, военнослужащие ВС РФ успешно отразили наступление противника.
«Командование ВСУ поставило задачу любыми средствами вернуть под контроль район Тихого», — заявил он.Эта операция закончилась провалом. К ней привлекались подразделения 11-го погранотряда, а также личный состав 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Отмечается, что если Киев полностью утратит контроль над этим районом Тихого, то он потеряет последний крупный плацдарм на правом берегу реки Волчья.