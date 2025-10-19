Достижения.рф

Российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ

Поддубный: ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ Боркова с помощью ФАБ
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ с помощью ФАБ недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.



Речь идет об офицере войск связи и кибербезопасности ВСУ Андрее Боркове. В момент удара он находился в пункте управления связью.

Военкор пояснил, что этот род украинских войск поддерживает несколько европейских государств, в числе которых Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония.

Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ и стартовую позицию РСЗО HIMARS вблизи села Владимировка в ДНР.

Лидия Пономарева

