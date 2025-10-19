Российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ

19 октября 2025, 10:57

Поддубный: ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ Боркова с помощью ФАБ

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ с помощью ФАБ недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.