Российские войска ликвидировали высокопоставленного офицера ВСУ
ВС РФ ликвидировали подполковника ВСУ с помощью ФАБ недалеко от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем телеграм-канале.
Речь идет об офицере войск связи и кибербезопасности ВСУ Андрее Боркове. В момент удара он находился в пункте управления связью.
Военкор пояснил, что этот род украинских войск поддерживает несколько европейских государств, в числе которых Дания, Исландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Нидерланды и Эстония.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ уничтожили бойцов ВСУ и стартовую позицию РСЗО HIMARS вблизи села Владимировка в ДНР.
