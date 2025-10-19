Российские военные уничтожили HIMARS в зоне СВО
Военнослужащие ВСУ и стартовая позиция РСЗО HIMARS уничтожены в районе населенного пункта Владимировка в Донецкой Народной Республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Согласно полученной информации, армия РФ нанесла комбинированный удар по вражеской позиции на черниговском направлении. Помимо HIMARS, ликвидирована живая сила противника и другая техника.
«Уничтожена пусковая установка, автомобили сопровождения и до взвода личного состава противника», — сказал собеседник агентства.
Ранее беспилотники ВСУ атаковали Оренбургскую область. По словам губернатора региона Евгения Солнцева, на одном из промышленных предприятий возник небольшой пожар.