Минобороны: Бойцы ВС РФ поразили цеха сборки и хранения БПЛА ВСУ

Российские военные нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением дальнобойных беспилотников ВСУ. Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.



Как уточняется в сообщении в Telegram-канале ведомства, поразили цеха изготовления и сборки беспилотных летательных аппаратов.

Также, по данным Минобороны, удары пришлись по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.

Отдельно отмечается, что средства ПВО уничтожили 210 БПЛА и одну управляемую авиационную бомбу.

