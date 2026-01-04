Минобороны: Бойцы ВС РФ поразили цеха сборки и хранения БПЛА ВСУ
Российские военные нанесли удары по объектам, связанным с производством и хранением дальнобойных беспилотников ВСУ. Об этом 4 января сообщили в Минобороны РФ.
Как уточняется в сообщении в Telegram-канале ведомства, поразили цеха изготовления и сборки беспилотных летательных аппаратов.
Также, по данным Минобороны, удары пришлись по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 156 районах.
Отдельно отмечается, что средства ПВО уничтожили 210 БПЛА и одну управляемую авиационную бомбу.
