Ночью ВСУ пытались атаковать Россию почти сотней БПЛА
Силы ПВО сбили 90 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 3 на 4 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
По данным ведомства, вражеская атака была отражена в период с 23:30 субботы до 07:00 воскресенья. Наиболее массированному налету подверглась Брянская область, в воздушном пространстве которой перехватили 37 БПЛА.
Еще 22 дрона подавили в Курской области, по 11 – в Калужской и Московской, три из них летели на столицу, четыре – в Тульской, два – в Воронежской, по одному – в Белгородской, Ростовской и Орловской областях.
Ранее сообщалось, что мирная жительница пострадала при атаке беспилотников ВСУ в Белгородской области. Ее с баротравмой и осколочными ранениями спины, рук и ног госпитализировали в Губкинскую ЦРБ.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: