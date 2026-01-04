Ночью ВСУ пытались атаковать Россию почти сотней БПЛА

04 января 2026, 07:55

Над Россией сбили 90 украинских БПЛА за ночь

Фото: iStock/e-crow

Силы ПВО сбили 90 беспилотников ВСУ в небе над Россией в ночь с 3 на 4 января. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.