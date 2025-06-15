Минобороны: Бойцы ВС РФ ударили по НПЗ ВСУ в Кременчуге
Групповой удар по снабжающему ВСУ нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге Полтавской области нанесли российские военнослужащие. Об этом доложили в МО РФ в воскресенье, 15 июня.
«Цель удара достигнута, объект поражен», — сказано в публикации министерства.В Минобороны уточнили, что применялись ударные беспилотники и высокоточное оружие морского и воздушного базирования. Украинское предприятие снабжало ВСУ в Донбассе, добавили в МО РФ.
Российская спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины началась в конце февраля 2022 года после обострения ситуации в Донбассе, когда ВСУ усилили обстрелы мирных граждан. Президент России Владимир Путин указывал, что киевский режим в течение восьми лет осуществлял геноцид гражданского населения.