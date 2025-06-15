Россия передала Украине тела еще 1200 военных ВСУ
Россия передала Украине тела еще 1,2 тыс. военных ВСУ в рамках договоренностей, которые были заключены в Стамбуле. Об этом пишет Telegram-канал RT.
Согласно информации RT, Киев сегодня не передал Москве ни одного тела погибших бойцов. По данным Mash, всего российская сторона передала 4812 тел, украинская — 27.
Больше всего погибших солдат было из Курской, а также Донецкой, Харьковской и Запорожской областей.
Ранее сообщалось, что Украина затягивает процесс репатриации тел, это приводит к длительному хранению погибших на российской территории.
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