Минобороны: Бойцы ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ

12 октября 2025, 12:44

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Армия России нанесла удары по объектам топливно‑энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно‑промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ 12 октября.