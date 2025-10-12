Минобороны: Бойцы ВС РФ ударили по топливно-энергетической инфраструктуре ВСУ
Армия России нанесла удары по объектам топливно‑энергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу военно‑промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ 12 октября.
В заявлении отмечается, что также уничтожили пункты временного размещения личного состава ВСУ и иностранных наёмников в 137 районах. Удары наносились с применением оперативно‑тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Накануне, артиллеристы группировки «Восток» поразили пункт управления БПЛА ВСУ в Днепропетровской области, в результате чего ликвидировали пункт управления, оборудование связи и укрытия с личным составом, говорится в сообщении Минобороны.
Спецоперация по защите Донбасса продолжается.
