Российские системы ПВО сбили 32 украинских БПЛА ночью 12 октября
Ночью воскресенья, 12 октября, силы ПВО России сбили 32 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем телеграм-канале.
Согласно оперативной информации, по 15 вражеских дронов нейтрализовали над Белгородской и Брянской областями, еще два — над Смоленской областью.
Ранее губернатор Белгородской Вячеслав Гладков области показал последствия ночной атаки украинских БПЛА. По его словам, повреждения получили четыре частных дома, пять автомобилей и одна единица спецтехники. Предварительно, среди мирного населения пострадавших нет.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО стала демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно подвергалось со стороны киевского режима на протяжении восьми лет.
Читайте также: