Минобороны Британии: Первые шесть украинских пилотов прошли обучение на F-16

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Первая партия украинских пилотов завершила базовые подготовительные курсы в Великобритании. Сейчас они уже приступили к лётной практике на истребителях F-16 в Дании.
В августе Соединённые Штаты одобрили поставку самолётов из Дании и Нидерландов. Эти две страны вместе с США также занимаются обучением украинских пилотов. После начального обучения они будут проходить в этих странах лётную практику на F-16.
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Александр Бойцов