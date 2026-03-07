Минобороны Британии раскрыло наличие цехов для военной техники на Украине
Великобритания располагает четырьмя цехами по обслуживанию и ремонту военной техники на территории Украины. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.
Ведомство впервые официально раскрыло информацию о своих объектах технического обслуживания, ремонта и капитальной реконструкции техники на Украине. Отмечается, что сейчас в эксплуатации находятся четыре таких цеха.
Кроме того, ещё один объект находится на стадии планирования. Сообщается, что на этих площадках, работающих по контрактам британского Минобороны с участием британских и украинских специалистов, проводится ремонт бронетехники. В частности, обслуживаются переданные Украине бронетранспортёры CVR-T, машины поддержки Husky и лёгкие артиллерийские орудия L119.
