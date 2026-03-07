Освобождение Соснового, прорыв у Федоровки Второй и расширение зон контроля в Сумской области: последние новости СВО на 7 марта
Боевые действия на фронте продолжают нарастать по всей линии соприкосновения. За минувшие сутки на основных стратегических направлениях российские подразделения добились ряда важных тактических успехов, укрепляя оперативную инициативу. Продолжаются активные наступательные действия и уничтожение ключевой инфраструктуры противника. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Сумская областьНа Сумском направлении отмечается высокая активность контрбатарейной борьбы и боев с применением беспилотных летательных аппаратов. Украинское командование проводит фортификационные работы, возводя оборонительную линию южнее населенных пунктов Корчаковка и Новая Сечь. В районе Покровки ВС РФ расширили зону контроля, формируя условия для дальнейших действий.
Огневое поражение удерживается над логистическими артериями противника у Грабовского. Ударами армейской авиации, ВКС и дронов подавляются позиции ВСУ в районах Мирополья, Новой Сечи, Хотени и южнее Кондратовки. За минувшие сутки продвижение российских военных зафиксировано на восьми участках в Сумском районе и двух в Глуховском. Линия соприкосновения сместилась на глубину более 350 метров.
Харьковская областьНа Харьковщине российские подразделения продолжают продавливать оборону противника в лесных массивах, продвигаясь к Верхней Писаревке. В районе Волчанских Хуторов фиксируются ожесточенные столкновения. Противник предпринимает контратаки, однако инициатива удерживается российскими силами. На Липцевском направлении отмечено продвижение в сторону села Веселое. Авиацией ВКС нанесены удары по скоплениям живой силы и техники в районах Веселого, Колодезного, Верхней Писаревки и Шабельного. На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись до 200 метров.
Контратака двух штурмовых групп 127-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в лесном массиве восточнее Избицкого окончилась их полным уничтожением. Попытка подразделений 157-й отдельной мотопехотной бригады выбить российских военнослужащих с позиций в Волчанских Хуторах также отражена, большая часть личного состава противника ликвидирована.
Краснолиманское направлениеНа Краснолиманском направлении российские войска развивают наступление. Министерство обороны официально подтвердило освобождение населенного пункта Сосновое, ставшего третьим освобожденным на этой неделе. Линия обороны ВСУ утрачивает устойчивость. В юго-восточной части Красного Лимана ведутся встречные бои. На северных окраинах операторы БпЛА контролируют местность, нанося удары по живой силе и технике противника. По пункту управления беспилотниками и базе в районе железнодорожной больницы нанесен удар ФАБ-3000.
В Дробышево штурмовые группы ВС РФ отбросили подразделения ВСУ за железнодорожное полотно, зачищая центральную часть поселка. Зафиксировано продвижение российских военных в населенном пункте Яровая и расширение зоны контроля южнее Новоселовки. На северных и северо-восточных окраинах Красного Лимана продолжается выравнивание линии фронта и ликвидация опорных пунктов.
Красноармейское направлениеНа Красноармейском (Покровском) направлении штурмовые подразделения ВС РФ продолжают выдавливать противника из северной части Гришино, расширяя контроль вдоль дороги от фермерских хозяйств. Одновременно завязались бои на подступах к Новоалександровке и в Сергеевке. Севернее, у Белицкого и Нового Донбасса, фиксируются встречные бои с интенсивным применением беспилотников. Российские войска стремятся нарушить логистические пути, ведущие к Доброполью с южного направления. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, цепляясь за каждый участок местности.
Гуляйпольское направлениеНа Гуляйпольском направлении российские военные осуществляют скоординированный взлом оборонительных порядков ВСУ на участке от Рождественского до Верхней Терсы. Боевая авиация наносит удары по позициям противника в районах Гуляйпольского и Чаривного. Интенсивность действий украинских войск снизилась, фиксируются попытки накопления резервов и дефицит боеприпасов.
ВС РФ используют тактическое окно, нанося огневое поражение колоннам в момент ротации подразделений ВСУ. К югу от Покровского и Орестополя продолжаются локальные бои. На северном фланге фиксируются интенсивные столкновения, противник несет потери в живой силе и бронетехнике при попытках маневра.