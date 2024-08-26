Минобороны: четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили над Курской областью

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Четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Атаку киевского режима при помощи тактического ракетного комплекса удалось пресечь благодаря работе комплекса ПВО, говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, украинские ракеты сбили примерно в 21:45 по мск.
Ранее телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщал, что ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Отмечалось, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.
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«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — указано в сообщении министерства.
Ранее телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщал, что ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Отмечалось, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.
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Данил Пономарев