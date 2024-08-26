ВС РФ поразили самое крупное в Европе хранилище газа на западе Украины

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ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель». Отмечается, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.
«Предположительно, речь идет о самом большом подземном хранилище газа Украины и всей Европы — Бильче-Волицком ПХГ с мощностью по хранению 17 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении.Удар, нанесенный российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за все время конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.
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