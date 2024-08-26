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ВС РФ поразили самое крупное в Европе хранилище газа на западе Украины

«ВО»: ВС РФ поразили крупнейшее в Европе хранилище газа под украинским Львовом
26 августа 2024, 22:11
Фото: istockphoto/Iurii Garmash

Фото: istockphoto/Iurii Garmash

ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Об этом сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель». Отмечается, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.


«Предположительно, речь идет о самом большом подземном хранилище газа Украины и всей Европы — Бильче-Волицком ПХГ с мощностью по хранению 17 млрд куб. м газа», — говорится в сообщении.
Удар, нанесенный российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за все время конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский. В своем телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

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#страны
#владимир зеленский
#удар
#украина
#ракета
Минобороны: четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили над Курской областью
26 августа 2024, 22:58

Фото: istockphoto/e-crow

Четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Атаку киевского режима при помощи тактического ракетного комплекса удалось пресечь благодаря работе комплекса ПВО, говорится в сообщении.
По информации оборонного ведомства, украинские ракеты сбили примерно в 21:45 по мск.
«Около 21.45 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет тактического ракетного комплекса «Точка-У». Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — указано в сообщении министерства.
Ранее телеграм-канал «Военный обозреватель» сообщал, что ВС РФ поразили крупнейшее в Европе подземное хранилище газа на Украине, расположенное в городе Стрый подо Львовом. Отмечалось, что его мощность хранения — 17 млрд кубометров газа.

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#ракеты
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#пво
#минобороны рф
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На Украине расширили принудительную эвакуацию в подконтрольной ВСУ части ДНР
26 августа 2024, 21:28

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

На Украине расширили зону принудительной эвакуации в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщил назначенный киевским режимом глава областной военной администрации Вадим Филашкин в своем телеграм-канале. По его словам, решение приняли из-за угрозы безопасности населению.
«Расширяем зону принудительной эвакуации семей с детьми в Донецкой области», — написал Филашкин.
Соответствующие мероприятия объявили почти в 30 селах и городах. Под эвакуацию попадают дети с родителями и их опекунами.

Ранее сообщалось, что под эвакуацию попали города Красноармейск и Родинское, а также населенные пункты Пушкино, Даченское, Игнатовка, Лысовка, Желтое, Зеленое, Новопавловка, Сухой Яр, Роза, Рог, Чунишино и Новоукраинка.
«Из отдельных районов Донбасса будут эвакуироваться принудительным образом дети с родителями или другими законными представителями», — говорилось в сообщении министерства реинтеграции страны.
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#страны
#мероприятия
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Бойцы «Ахмата» пленили избивавшего мирных жителей под Курском боевика ВСУ
26 августа 2024, 18:16

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Боевика ВСУ, который избивал мирных граждан в Курской области, пленили бойцы спецназа «Ахмат» под командованием генерала Апты Алаудинова.
Об этом информирует RT. На опубликованном видео, пленник-укронацист не может пояснить, для чего издевался над обычными курянами. По его словам, одного из них он ударил, будучи «на эмоциях», поскольку тот «медленно залезал» в грузовой кузов.

Радикал отметил, что его взяли в плен в первом же бою с ВС РФ. Он подчеркнул, что российские военные хорошо обращались с ним, дали воды и оказали первую медпомощь.

До этого Алаудинов говорил, что количество пленных боевиков ВСУ под Курском растет.

Украинские военные напали на приграничье Курской области 6 августа.

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#украина
#война
#сво
#всу
#курская область
#новости
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Зеленский назвал удар по Украине одним из самых мощных за время конфликта
26 августа 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Victoria Kotlyarchuk

Удар, нанесённый российскими войсками по украинской инфраструктуре 26 августа, является одним из самых мощных за всё время конфликта. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
В своём телеграм-канале глава киевского режима отметил, что удар был комбинированным, то есть наносился с использованием разных видов вооружений — от высокоточного оружия дальнего радиуса действия до беспилотников. Зеленский также подтвердил повреждение большого количества объектов энергетической инфраструктуры на территории страны.

По словам украинского президента, российские войска использовали при ударе более сотни ракет различных типов. Зеленский также сообщил, что на всех повреждённых объектах уже начались восстановительные работы. Он добавил, что ремонтные бригады будут работать круглосуточно, чтобы вернуть подачу электричества.

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#зеленский
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#электричество
#ракета
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Эксперт прокомментировал «актерский треп» Зеленского про укрепление ПВО Украины
Соскин посчитал обещания Зеленского укрепить украинскую ПВО актерским трепом
26 августа 2024, 17:05

Глава киевского режима Владимир Зеленский не сможет укрепить украинскую ПВО, что доказал массированный удар ВС РФ по объектам энергетики Украины. Об этом в своем блоге на видеохостинге YouTube заявил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«(Массированный удар РФ — Прим. ред.) продемонстрировал деградацию Украины как субъекта хозяйственного процесса. Для людей это еще раз говорит о том, что власть ничего сделать не может и все ее разговоры про ПВО и прочее западное вооружение - это просто так называемый «зеленый актерский треп». И это главное заключение», — сказал Соскин.
Ранее сообщалось, что Зеленский приказал украинской армии создать бригады из граждан Украины, которые проживают в Европе. Также известно, что ВС РФ сорвали операцию ВСУ на Днепре.

Российские войска нанесли массивный удар по Украине в понедельник, 26 августа.

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#владимир зеленский
#пво
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Дамба Киевской ГЭС сильно повреждена после удара
26 августа 2024, 16:23

Фото: istockphoto / nkurtzman

Дамба Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) серьёзно повреждена в результате удара Вооружённых сил (ВС) России. Об этом сообщил УНИАН в своём Telegram-канале.
УНИАН опубликовал несколько видео, на которых запечатлены последствия удара. Как сообщается, из-за значительных повреждений движение по дамбе ГЭС перекрыто.

«Журналисты отметили, что, судя по кадрам, удар пришёлся в машинный зал. В настоящий момент оценить степень повреждений невозможно», — сообщили в Лента.ру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по объектам инфраструктуры одним из самых крупных. По его словам, в атаке было использовано более сотни ракет разных типов.

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#президент
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#видео
#владимир зеленский
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Зеленский приказал создать бригады из живущих в Европе украинцев
Ukrainian Military Pages: ВСУ создадут бригады из украинцев в Европе
26 августа 2024, 16:15

Несколько бригад из украинцев, которые проживают в Европе, поручил создать украинской армии глава киевского режима Владимир Зеленский, информируют обозреватели Ukrainian Military Pages, ссылаясь на источник в кабмине Украины.
Известно, что командирский состав наберут из украинских офицеров, находящихся на территории республики.

«Эти воинские части должны выбыть за границу для дальнейшего формирования на западных полигонах», — сообщили источники журналистов.

Предварительно, набирать людей в подразделения будут в украинских дипломатических учреждениях.

Ранее сообщалось, что Зеленский пытается вернуть украинцев из-за границы. Руководство Украины говорило о потребности в новобранцах для украинской армии, а также в рабочих руках, чтобы восстановить экономику.

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#украина
#всу
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#владимир зеленский
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Аналитик рассказал о перекрытой ВС РФ дороге жизни для ВСУ
Полковник Матвийчук: ВС России перекрыли боевикам ВСУ дорогу жизни
26 августа 2024, 15:38

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Российские войска перекрыли боевикам ВСУ дорогу жизни, рассказал «Ленте.ру» отставной полковник Анатолий Матвийчук. Речь идет о дороге в направлении Покровска. Аналитик подчеркнул, что укронацисты находятся в «тактическом окружении».
«…Это выход на Покровск, который называется "воротами в Донецк". Дорога, которая идет к Покровску, — это «дорога жизни» для ВСУ. Мы ликвидируем полностью логистику и центр логистики в этом регионе, то есть мы выходим напрямую к южной группировке войск противника, который сегодня занимает Краматорск», — пояснил собеседник журналистам.
Ранее сообщалось, какую операцию ВСУ сорвали бойцы ВС РФ на Днепре.

Спецоперация по защите Донбасса от геноцида граждан со стороны киевского режима продолжается.

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#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
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Часть наемников отказались пересекать Днепр по команде Киева, сообщило подполье
26 августа 2024, 15:35

Фото: istock/EvgeniyShkolenko

В пророссийском подполье Херсона заявили, что большая часть иностранных наемников отказалась участвовать в планировавшейся на 24 августа десантной операции по захвату плацдармов на левом берегу Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Отмечается, что связано это с предыдущими провалами подобных акций на Тендеровской косе. Сообщается, что наемники из США, Польши, стран Латинской Америки были разоружены. Сейчас украинское командование принимает решение об их дальнейшей судьбе.

Помимо этого, группировка войск «Днепр» точечными упреждающими ударами сорвала попытку Вооруженных сил Украины силами иностранных наемников захватить плацдармы на левом берегу Днепра.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее частная военная компания «Вагнер» объявила, что ее бойцы не задействованы в СВО на Украине, а работают только в Африке и Беларуси. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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