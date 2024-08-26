ВС РФ поразили самое крупное в Европе хранилище газа на западе Украины

Четыре украинские ракеты «Точка-У» уничтожили в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России в своем телеграм-канале. Атаку киевского режима при помощи тактического ракетного комплекса удалось пресечь благодаря работе комплекса ПВО, говорится в сообщении.