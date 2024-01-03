Минобороны: Четверо российских бойцов двое суток успешно отражали атаки ВСУ

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Четверо военнослужащих Вооружённых сил РФ на протяжении 48 часов сдерживали многочисленные атаки превосходящих сил противника. Подразделения ВСУ за это время не смогли продвинуться ни на метр.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ. Сотрудники пресс-службы российского оборонного ведомства уточнили, что в ходе боя четыре солдата из группировки «Восток» сумели захватить опорный пункт ВСУ, находящийся на тактически важном участке. Они укрепили блиндаж и окопы и удерживали позицию, несмотря на непрекращающиеся контратаки противника.
Один из бойцов по имени Дмитрий рассказал, что, опасаясь меткого огня российских военных, украинцы принялись «утюжить» их позиции при помощи беспилотников и миномётов. Но выбить россиян из опорного пункта они так и не смогли.
Позиция была удержана российскими бойцами, а позже к ним подошло подкрепление, после чего подразделения ВСУ отступили. За проявленное мужество в ходе сражения Дмитрий был награждён самой ценной солдатской медалью — «За отвагу».
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Один из бойцов по имени Дмитрий рассказал, что, опасаясь меткого огня российских военных, украинцы принялись «утюжить» их позиции при помощи беспилотников и миномётов. Но выбить россиян из опорного пункта они так и не смогли.
«Мы — русские пацаны, мы своих позиций не сдаём. Это тяжёлая работа, но мы же мужчины», — сказал солдат.
Позиция была удержана российскими бойцами, а позже к ним подошло подкрепление, после чего подразделения ВСУ отступили. За проявленное мужество в ходе сражения Дмитрий был награждён самой ценной солдатской медалью — «За отвагу».
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Александр Бойцов