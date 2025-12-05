Боец РФ отбил ногой брошенную в него гранату и пнул ее в опорник ВСУ

05 декабря 2025, 05:57

Фото: iStock/Diy13

Российский разведчик Мустафа Гагиев рассказал о том, как в ходе освобождения Красноармейска отбил ногой гранату, брошенную украинским боевиком. Она отлетела в опорный пункт ВСУ, пишет РИА новости.





По словам Гагиева, в одном из опорных пунктов города находились два бойца ВСУ. Разведчик предложил им сдаться, а в ответ услышал вопрос о том, кто он такой. Когда Гагиев представился частью ВС РФ, украинская сторона начала уверять его, что российской армии в Красноармейске якобы нет.



Гагиев не стал обращать внимания на ложные утверждения и вновь посоветовал украинцам сдаться. В этот момент один из них кинул в разведчика гранату.





«Она ударилась об мою ногу. Если бы она не ударилась, я бы ее, может быть, даже и не заметил. Была американская граната наподобие Ф1. Я ее пнул обратно к нему, она у него взорвалась. Началась перестрелка, полетели «птички». Но противник был уничтожен», — добавил Гагиев.