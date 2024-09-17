Минобороны: девять украинских БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями

Российские силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями, восемь над первым регионом и один над вторым. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени.