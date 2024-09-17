Минобороны: девять украинских БПЛА уничтожили над Брянской и Курской областями

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Российские силы ПВО уничтожили девять украинских БПЛА над Брянской и Курской областями, восемь над первым регионом и один над вторым. Об этом сообщает Минобороны РФ. По данным ведомства, атака ВСУ была отражена в период с 21:55 по 22:25 по московскому времени.
«Дежурными средствами ПВО восемь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области и один над территорией Курской», — говорится в сообщении министерства.Спустя некоторое время брянский губернатор Александр Богомаз сообщил, что после уничтожения беспилотников пострадавших и погибших нет, разрушения отсутствуют, на месте падения обломков работают сотрудники оперативных служб.
Ранее Минобороны представило видео авиационной бомбардировки военнослужащих и техники ВСУ в Курской области. Сообщалось, что удар был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС в приграничном районе.
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