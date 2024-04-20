В Минобороны заявили успешных действия по освобождению Работино

Мать ребенка с аутизмом Юлия Свирщевская рассказала, что в 2022 году военный корреспондент «Известий» Семен Еремин помог ей и ее сыну эвакуироваться из поселка Никольское в Донецкой народной республике (ДНР). В интервью изданию она рассказала, что запомнила доброту и чуткое отношение журналиста к своему ребенку.