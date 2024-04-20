В Минобороны заявили успешных действия по освобождению Работино

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Начальник пресс-центра группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ Роман Кодрян сообщил, что за прошедшие сутки армия успешно провела действия по освобождению населенного пункта Работино в Запорожской области, передает информационное агентство ТАСС.
По словам Кодряна, российские войска успешно ликвидировали пять единиц техники и 60 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее в Минобороны РФ заявили, что бойцы ВС РФ захватили село Первомайское в Донецкой народной республике (ДНР) и продолжают продвигаться вглубь линии обороны украинской армии. Село было взято под контроль бойцами группировки «Центр» в ходе активной операции, говорится в сообщении.
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Александр Климов