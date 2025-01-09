Минобороны: Ефрейтор Аверин спас 20 раненых сослуживцев под шквальным огнём

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Гвардии ефрейтор Владимир Аверин во время контратаки ВСУ оказал помощь 20 раненым сослуживцам. После этого он в одиночку сумел эвакуировать товарищей с поля боя.
О мужестве и отваге российского бойца рассказали в министерстве обороны РФ. Противник предпринял попытку массированной контратаки на позиции, занимаемые российскими штурмовиками. Несмотря на непрекращающиеся обстрелы, рискуя собственной жизнью, ефрейтор Аверин оказал неотложную медицинскую помощь 20 раненым сослуживцам.
После этого он в одиночку под шквальным огнём одного за другим эвакуировал раненых с поля боя. Затем боец погрузил военнослужащих в грузовик и оперативно отвёз их в полевой госпиталь. Благодаря мужеству ефрейтора Аверина его товарищи остались живы.
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Александр Бойцов