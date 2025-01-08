ВС РФ нанесли поражение ВСУ в 14 населённых пунктах Курской области

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Российские войска нанесли поражение формированиям десяти бригад и штурмового полка ВСУ в районах 14 населённых пунктов Курской области. Об этом сообщается в сводке пресс-службы Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделениями группировки войск «Север» было нанесено поражение формированиям четырёх механизированных, танковой, десантно-штурмовой и штурмовой бригад, двух бригад теробороны и штурмового полка ВСУ, а также бригады нацгвардии Украины в районах сразу 14 приграничных населённых пунктов Курской области: Викторовка, Зазулевка, Казачья Локня, Косица, Куриловка, Лебедевка, Локня, Мартыновка, Меловой, Мирный, Русское Поречное, Суджа и Черкасское Поречное.
Кроме того, российские войска с применением авиации и артиллерии поразили живую силу и военную технику украинской армии в районах десяти населённых пунктов курского приграничья и в трёх – Сумской области Украины.
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Анастасия Чинкова