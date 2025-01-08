Штурмовик ВС РФ вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя

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Штурмовик российской армии из мотострелковой бригады группировки «Юг» вывез на мотоцикле 12 раненых товарищей с поля боя. Об этом рассказал сам военный для РИА Новости.
«За время кураховской операции я вывез 12 бойцов, четверо из них были «тяжелые» очень, вот на вот этом мотоцикле вывез», — рассказал изданию боец с позывным «Катранг».
Военный поделился тем, что в ходе эвакуации товарищей ему приходилось уворачиваться от минометных обстрелов и беспилотников. Чтобы остаться живым, ему нужно было действовать мгновенно и практически не останавливаться. «Катранг» постоянно менял маршруты и выезжал на огороды и поля. Таким образом из 12 раненых удалось спасти каждого солдата.
Также штурмовик доставляет на мотоцикле воду, боекомплект и другие необходимые вещи. Подобные задачи ему назначают благодаря хорошим навыкам вождения, которым «Катранг» обучен с детства.
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Иван Мусатов