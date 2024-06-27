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Минобороны: экипаж Ми-35М ВС РФ поражает опорные пункты ВСУ в зоне СВО — видео

27 июня 2024, 11:57

Видео: Минобороны России

Экипаж вертолета Ми-35М ВС РФ уничтожил опорники ВСУ, а также живую силу противника в зоне ответственности группы войск «Север». Кадры предоставили в Минобороны России. Уточняется, что для ударов использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8.
«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — доложили в ведомстве.

Там добавили, что после уничтожения целей экипаж провел противоракетный маневр, воспользовавшись оборонным бортовым комплексом, а затем вернулся на базу.



Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских неонацистов продолжается. Высшее руководство РФ предпринимает попытки договориться с киевским режимом, однако на той стороне инициативы считают обманом и отказываются контактировать.

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На Украине заявили о сложной ситуации в районе Торецка
Генштаб ВСУ назвал напряженной ситуацию на торецком направлении
27 июня 2024, 12:42

Фото: istockphoto/Zeferli

Для военных Вооруженных сил Украины ситуация в районе Торецка, который находится на подконтрольной Киеву территории ДНР, является напряженной. Об этом написал Генштаб ВСУ в Telegram-канале.
Помимо этого, отмечается об «обостренной ситуации» на покровском направлении. Оно с мая постоянно фигурирует в сводках украинского Генштаба как сложное.

Ранее сообщалось, что Украинские власти начали принудительно эвакуировать людей из Торецка. Глава местной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что российские военные находятся очень близко к городу.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Уничтожили роту ВСУ: Подполье сообщило об ударе по украинской армии в Харьковской области
Подполье: ВС России нанесли удар по административному зданию близ Купянска
27 июня 2024, 12:27

Фото: istockphoto/Ghulam Hussain

Российские военные нанесли удар по административному зданию недалеко от Купянска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«В селе Петропавловка, рядом с Купянском, ФАБы прилетели в административное здание, уничтожив около роты противника и две единицы гусеничной техники», — рассказал он.

Информации о том, сколько военных Вооруженных сил Украины выжило после удара, пока нет, добавил Лебедев.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее подпольщик сообщал, что на станции Фастов в Киевской области началась активная погрузка военной техники на железнодорожные платформы. На станцию подогнано около десятка грузовых платформ. Постоянно прибывают новые единицы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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На Украине издали закон о мобилизации трех категорий студентов
27 июня 2024, 11:48

Фото: IStock/reflection_art

На Украине с 1 июля смогут мобилизовать три категории студентов. Соответствующий документ был опубликован на сайте Верховной Рады.
Коснется это студентов, которые проходят обучение заочно, а также получают 2 или 3 образование. Помимо этого, мобилизовать смогут тех, кто получает любое образование по уровню ниже имеющегося. Под новый закон не попадают только студенты, обучающиеся на очной форме.

Напомним, Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить информацию о себе в военкомате. Датой вручения повестки будет считаться дата, когда в документе поставили штамп о невозможности вручения лично в руки и повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

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На вооружении ВСУ заметили пулемет времен Первой мировой войны
На вооружении ВСУ заметили пулемет системы Льюиса времен Первой мировой войны
27 июня 2024, 11:45

Фото: IStock/Victoria Kotlyarchuk

Ручной пулемет системы Льюиса, который активно применяли в ходе Первой мировой войны, заметили в арсенале ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
Был опубликован снимок, на котором виден пулемет и коробка с патронами. Подпись к фотографии гласит, что оружие используется Вооруженными силами Украины. В каких целях применяют его неизвестно.

Пулемет системы Льюиса был создан в 1913 году. Он оснащается дисковыми магазинами на 47 или 97 патронов.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Глава МВД призвал ООН расследовать удары ВСУ по Севастополю
Колокольцев: ООН должна дать оценку ущерба атаки по Севастополю
27 июня 2024, 11:23

Фото: сайт МВД

Владимир Колокольцев на встрече с заместителем генсека ООН Жан-Пьером Лакруа призвал дать оценку ущерба, нанесенного атакой Вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу в Севастополе. Об этом в своем Телеграм-канале сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.
«Я выражаю уверенность в том, что все ответственные за эту и другие террористические атаки на территории Российской Федерации понесут неотвратимое наказание», — заявил министр на международной встрече глав силовых ведомств.

Колокольцев отметил, что в мире усиливаются русофобские настроения. В частности, в отношении России предпринимались попытки исключить ее из Интерпола в обход всех уставных учредительных документов.

Ранее ВСУ нанесли ракетные удары по пляжу в Севастополе, в результате которых погибло четыре человека и 153 пострадали.

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Стало известно, что НАТО предложит Украине на июльском саммите
NYT: НАТО создаст миссию для помощи Украине
27 июня 2024, 11:15

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Украину на саммите НАТО не пригласят в Североатлантический альянс. Однако будет объявлено о создании миссии блока в Германии для координации всех видов помощи ей. Об этом пишет NYT.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9 — 11 июля. Отмечается, что собеседники издания назвали создание миссии мощным сигналом о союзнической приверженности помогать бывшей советской республике в долгосрочной перспективе. Это будет гарантией поддержки Украины, даже если на выборах президента в США победит Дональд Трамп. В число функций указанной миссии будет входить координация помощи от разных стран, которые поставляют Украине ПВО и артиллерию, а также обучение солдат ВСУ.

Ранее журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest заявил, что опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВСУ форсируют Волчью реку, ВС РФ атакуют на новом направлении фронта: последние новости СВО
27 июня 2024, 11:09

Фото: IStock/Evgeny555

Российская армия сдерживает наступление ВСУ и идет в штурмы сразу на нескольких направлениях. Противник бьет по местам сосредоточения ВС РФ дронами и артиллерией, однако сталкивается с сопротивлением и остается на прежних позициях. О том, где идут активные бои и где ВСУ готовятся контратаковать расскажет редакция «Радио 1».

Харьковское направление


Продолжаются ожесточенные бои в Волчанске, где штурмовики ВС РФ выбивают противника из района многоэтажек. ВСУ попытались форсировать реку Волчья. Для атак противник использовал FPV-дроны и артиллерию.

ВС РФ нанесли встречный удар и ликвидировали до 50 солдат ВСУ. Также ракетным вооружением уничтожено два склада БПЛА ВСУ с расчетами и транспортом.

Купянское направление


ВС РФ атакуют юго-восточнее Синьковки. Сообщается о боях за опорные пункты противника.

Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв
Депутат Рады Ткаченко: Более 100 тысяч украинцев вернулись в зону боёв


Торецкое направление


Российским войскам удалось выйти к окраинам населенного пункта Железное. Также сформировался выступ фронта от ж/д станции «Майорская» вглубь обороны противника на дистанцию 1,7 км.


Авдеевское направление


Не прекращаются боестолкновения западнее Авдеевки. Продвижение ВС России отмечают на южном участке фронта от Нетайлово к Карловке.


Времевское направление


ВСУ попытались контратаковать у Старомайорского и Урожайного, в том числе задействовав бронетехнику. Все попытки наступления были отражены.

Херсонское направление


ВСУ задействуют дроны и артиллерию для ударов по позициям ВС РФ в пойме реки Днепр. Стрелковые стычки идут в районе Антоновского моста.


Донецкое направление


В районе Карловки ВС РФ улучшают свои позиции. Идет приготовление к штурму. Тяжелые бои в Яснобродовке, где украинский гарнизон продолжает оказывать сопротивление. Продолжаются бои на подступах к Константиновке. В Коасногоровке есть очередные тактические успехи ВС РФ.

ВС РФ начали атаки на новом направлении


Украинские военные порталы сообщают, что на границе Украины и России в Белгородской области начались новые бои в районе села Сотницкий Казачок. Авторы публикаций сообщают, что ВС РФ действуют целыми группами из-за чего ситуация для ВСУ складывается не в лучшую сторону.

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Экс-офицер США покажет в Конгрессе правду про ВСУ
Офицер США Беннет представит США доказательства преступлений ВСУ
27 июня 2024, 10:54

Фото: IStock/Muhammed Zeynel Ozturk

Отставной военный из США Скотт Беннет задокументировал преступления ВСУ на территории России и представит их в американском Конгрессе, рассказал он РИА Новости.
По словам офицера, он пробыл в Белгороде несколько дней. Все это время в городе работала воздушная тревога, а в период самых массированных обстрелов — каждые 20 минут.
«Теперь я хочу выступить в конгрессе США и предоставить им все фото и видео доказательства совершаемых украинскими властями военных преступлений. Показать, как украинские войска бомбят школы и детские сады, жилые кварталы. Я офицер и это моя прямая обязанность донести до людей правду», — рассказал Беннет.

Ранее Беннет посещал зону СВО чтобы снять документальный фильм. По его словам, основным мотивом для этого выступила тотальная ложь правительства США относительно боевых действий на Украине.

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МК: Командование ВСУ готовится к сдаче четырёх городов
27 июня 2024, 10:43

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Украинские военные на могут сдержать наступление российской армии в ДНР. Поэтому Киев готовится в ближайшее время оставить Торецк, Красный Лиман, Очеретино и Красногоровку.
Российские войска на Донецком направлении успешно развивают наступление в полосе шириной около 110 километров, сообщает портал MK.RU. Командование ВСУ уже не надеется сдержать продвижение российских войск северо-западнее Донецка и готовит указанные населённые пункты к сдаче.

Отмечается, что в Торецке с 24 июня нет электричества, из-за чего украинские военные не могут пользоваться энергоёмкой техникой и приборами. Кроме того, ВС РФ сформировали тактическую войсковую группу в районе Артёмовска (украинское название Бахмут). Эксперт украинского Центра оборонных стратегий Виктор Кевлюк считает, что численность этого соединения позволит взять под контроль Торецк в течение нескольких недель.

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