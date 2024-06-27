Минобороны: экипаж Ми-35М ВС РФ поражает опорные пункты ВСУ в зоне СВО — видео

Видео: Минобороны России
Экипаж вертолета Ми-35М ВС РФ уничтожил опорники ВСУ, а также живую силу противника в зоне ответственности группы войск «Север». Кадры предоставили в Минобороны России. Уточняется, что для ударов использовались неуправляемые авиационные ракеты С-8.
«По докладам передового авиационного наводчика, все указанные цели были успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме», — доложили в ведомстве.
Там добавили, что после уничтожения целей экипаж провел противоракетный маневр, воспользовавшись оборонным бортовым комплексом, а затем вернулся на базу.
Российская спецоперация по защите Донбасса от украинских неонацистов продолжается. Высшее руководство РФ предпринимает попытки договориться с киевским режимом, однако на той стороне инициативы считают обманом и отказываются контактировать.
Читайте также:
На вооружении ВСУ заметили пулемет времен Первой мировой войны
Захарова предложила ЕС построить линию обороны от России «шипами внутрь»
Путин резко предупредил Запад по эскалации украинского конфликта
Никита Кротов