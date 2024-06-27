На вооружении ВСУ заметили пулемет времен Первой мировой войны

Фото: IStock/Victoria Kotlyarchuk
Ручной пулемет системы Льюиса, который активно применяли в ходе Первой мировой войны, заметили в арсенале ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».
Был опубликован снимок, на котором виден пулемет и коробка с патронами. Подпись к фотографии гласит, что оружие используется Вооруженными силами Украины. В каких целях применяют его неизвестно.
Пулемет системы Льюиса был создан в 1913 году. Он оснащается дисковыми магазинами на 47 или 97 патронов.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Пулемет системы Льюиса был создан в 1913 году. Он оснащается дисковыми магазинами на 47 или 97 патронов.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе обнаружили схрон украинских диверсантов со взрывчаткой. По данным ведомства всего было изъято шесть штук кумулятивных зарядов, восемнадцать кг пластида, 11 мин МОН-50, столько же гранатомётных выстрелов и девять ручных гранат. Помимо этого, были изъяты комплектующие для инициации взрыва. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова