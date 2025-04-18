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Минобороны: Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

Фото: istockphoto/Diy13

Фото: istockphoto/Diy13

В Курской области группа военнослужащих Вооружённых сил Украины сдалась в плен российским бойцам. До этого их часть попала в окружение.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Судя по кадрам, опубликованным ведомством, сдаться решили не менее десяти украинских военнослужащих. Отмечается, что солдаты ВСУ, попав в окружение и понеся значительные потери, продолжают сдаваться в плен бойцам подразделений российской группировки войск «Север».

«В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — указано в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны подчеркнули, что российские военные, придерживаясь принципов гуманизма, гарантирую всем сдавшимся в плен украинским солдатам жизнь и достойное обращение согласно законодательству РФ и нормам международного права.

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Небензя раскрыл реалистичность прекращения огня на Украине
Небензя: прекращение огня на Украине в данное время нереалистично
18 апреля 2025, 08:05

Фото: iStock/Diy13

Прекращение огня на Украине на сегодняшний день является нереалистичным. Такое заявление сделал постпред России при ООН Василий Небензя по итогам закрытых консультаций СБ ООН.
«У нас была попытка ограниченного прекращения огня в отношении энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В этих обстоятельствах говорить о прекращении огня на данном этапе просто нереалистично», — заявил Небензя журналистам.

Он также отметил, что закрепление возможных договоренностей между Россией и Украиной Совбезом ООН будет зависеть от условий вероятного прекращения огня.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что ждет ответа от Москвы на его предложение по прекращению огня на Украине в ближайшие дни. Хозяин Белого дома не исключил дополнительные торговые меры при отсутствии реакции.

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Минувшей ночью над российскими регионами сбили 56 БПЛА ВСУ
18 апреля 2025, 07:27

Фото: iStock/sommersby

Минувшей ночью над регионами РФ системы противовоздушной обороны сбили 56 украинских беспилотников. Об этом утром 18 апреля сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 56 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что 27 вражеских беспилотников сбили в Воронежской области, по 12 дронов уничтожили в Белгородской области и над акваторией Азовского моря. Ещё три БПЛА ликвидировали в Крыму и по одному — в Ростовской области и Краснодарским крае.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в результате атаки БПЛА на Воронежскую область были повреждены частные дома, автомобили и газовая труба.

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В Воронежской области обломки БПЛА повредили дома, автомобили и газовую трубу
18 апреля 2025, 06:39

Фото: iStock/rancho_runner

В результате атаки БПЛА на Воронежскую область были повреждены частные дома, автомобили и газовая труба. Об этом сообщает губернатор региона Александр Гусев.
«В результате падения обломков повреждены окна в двух частных домах, два автомобиля и газовая труба, а также посечен фасад одного дома», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

Всего над регионом было уничтожено не менее 17 беспилотников. Пострадавших в результате происшествия удалось избежать. Повреждения газовой трубы уже устранены.

Ранее стало известно об атаке беспилотников на Таганрог и Тарасовский район Ростовской области. Средствам ПВО удалось отбить налет дронов.

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Слюсарь: В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области отражена атака БПЛА
18 апреля 2025, 06:02

Фото: iStock/NiseriN

В Таганроге и Тарасовском районе Ростовской области была отражена атака беспилотников. Об этом рассказал врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Таганроге и Тарасовском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет. Информацию будем уточнять», — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

О том, сколько именно беспилотников атаковали регион, не уточняется.

Ранее стало известно об опасности атаки БПЛА в Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае.

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Украинские военные: ВСУ атаковали нас дронами во время сдачи в плен
18 апреля 2025, 05:47

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

По словам украинских военных, ВСУ атаковали их беспилотниками во время сдачи в плен. Об этом солдаты рассказали РИА Новости.
«Эвакуация была часов в 8 утра. В лесопосадке украинские солдаты увидели, что мы сдались в плен. Начали вести обстрел. И еще летала "Баба-Яга" (вид БПЛА.). Начались сбросы (боеприпасов с дронов)» — поделился с агентством пленный Сергей Стрельчук.

Как рассказал другой военнопленный Виталий Черный, на солдатах не было бронежилетов, но при этом ВСУ продолжили бить по ним беспилотниками.

Ранее сообщалось об угрозах, которые получают семьи солдат, решивших сдаться в плен в Курской области. Родным военных обещали провести репрессии.

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