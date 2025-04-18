Минобороны: Группа украинских военных сдалась в плен в Курской области

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В Курской области группа военнослужащих Вооружённых сил Украины сдалась в плен российским бойцам. До этого их часть попала в окружение.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Судя по кадрам, опубликованным ведомством, сдаться решили не менее десяти украинских военнослужащих. Отмечается, что солдаты ВСУ, попав в окружение и понеся значительные потери, продолжают сдаваться в плен бойцам подразделений российской группировки войск «Север».
В Минобороны подчеркнули, что российские военные, придерживаясь принципов гуманизма, гарантирую всем сдавшимся в плен украинским солдатам жизнь и достойное обращение согласно законодательству РФ и нормам международного права.
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«В российский плен сдаются все участники курской авантюры, от кадровых офицеров до рядовых солдат», — указано в сообщении оборонного ведомства.
В Минобороны подчеркнули, что российские военные, придерживаясь принципов гуманизма, гарантирую всем сдавшимся в плен украинским солдатам жизнь и достойное обращение согласно законодательству РФ и нормам международного права.
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Александр Бойцов