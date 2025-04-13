ТАСС: ВСУ убили своего офицера за переговоры с ВС РФ о сдаче в плен

Фото: iStock/Iryna Imago
ВСУ убили своего офицера за переговоры с российскими военными о сдаче в плен на территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Об этом сообщает ТАСС.
«Несколько дней назад нам стало известно, что офицер ВСУ, который вел переговоры с российской стороной, был зверски убит на территории монастырского комплекса. Вместе с украинским десантником пострадали и несколько его сослуживцев, поддержавших единственное правильное решение», — передает агентство.
Как оказалось, вместе с офицером пострадали несколько бойцов ВСУ, которые поддержали его. О том, что именно украинская армия сделала с солдатом, не сообщается.
Ранее командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» поделился новыми подробностями об операции «Поток» в Курской области.
Читайте также:
«Настоящий убийца»: В США ужаснулись от нового российского оружия
Музей освобождения Курской области от ВСУ откроется в регионе
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО HIMARS, заявили в СК
Иван Мусатов