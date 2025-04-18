На Украине угрожают репрессиями семьям, чьи родственники сдались в плен

США будут давить на Украину во время встречи в Париже, то же соглашение по минералам — колониальный гнет для Киева, из-под которого он вряд ли когда-либо сможет выбраться. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцам нужны договоренности с украинцами, так как они стали давать послабления украинской стороне.