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На Украине угрожают репрессиями семьям, чьи родственники сдались в плен

ТАСС: ВСУ угрожают репрессиями семьям солдат, сдавшимся в плен в Курской области
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

На Украине ВСУ угрожают репрессиями семьям солдат, которые сдались в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Как сообщают сами родные украинских военнослужащих, до всех солдат ВСУ, оставшихся в суджанском приграничье, довели, что если они сдадутся в плен ВС РФ, то против их родных и близких примут репрессивные меры», — рассказал агентству источник в силовых структурах.

На момент 13 апреля число пленных украинских военных превысило 500 человек. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что бойцы ВСУ стали активно сдаваться в Курской области после осознания бесперспективности дальнейших наступательных действий.

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#плен
#курская область
Полковник Дэвис: Зеленский упустит последний шанс для заключения мира с РФ
18 апреля 2025, 04:32

Фото: iStock/Diy13

По словам полковника армии США в отставке Дэниела Дэвиса, Владимир Зеленский упустит последний шанс на заключение мира с Россией. Об этом военный заявил на YouTube.
«Россия с 2015 года стабильно показывает желание завершить все мирным соглашением. Каждый раз, когда Украина отвергает или нарушает договоренности с Москвой, ситуация для Киева становится только хуже. Сейчас, возможно, последний шанс на заключение сделки, но Зеленский и его упустит» — сказал Дэвис.

Военный отметил, что Зеленский ведет себя как босс, будто он что-то решает. Это происходит на фоне заявлений главы киевского режима о том, что Украина готова к переговорам. При этом Киев регулярно выдвигает свои условия для заключения мирного соглашения.

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В Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае объявлена опасность атаки БПЛА
18 апреля 2025, 02:13

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В Крыму, Воронежской области и Краснодарском крае объявлена опасность атаки беспилотников. Об этом свидетельствуют данные службы МЧС и глав регионов.
«На территории края объявлена беспилотная опасность. Существует угроза падения беспилотных летательных аппаратов» — рассказали в МЧС по Краснодарскому краю.

Об опасности в Воронежской области сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове» — пишет градоначальник в своем telegram-канале.

В Крыму об опасности проинформировала служба МЧС.

«Беспилотная опасность в Республике Крым. Будьте бдительны!» — говорится в сообщении ведомства.

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В Госдуме прокомментировали встречу США и Украины в Париже
Депутат Чепа: США будут давить на Украину во время встречи в Париже
18 апреля 2025, 01:19

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

США будут давить на Украину во время встречи в Париже, то же соглашение по минералам — колониальный гнет для Киева, из-под которого он вряд ли когда-либо сможет выбраться. Об этом заявил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его мнению, американцам нужны договоренности с украинцами, так как они стали давать послабления украинской стороне.
«Предыдущие договоренности, которые Украина и Соединенные Штаты пытались представить как определенные достижения, закончились провалом. Та же сделка по ненанесению ударов по энергетическим объектам не сработала. Только Россия придерживалась договоренностей, а украинская сторона за прошедшие 30 дней порядка 100 раз этот мораторий нарушила. Сделка по минеральным ресурсам между Вашингтоном и Киевом также рассыпается», — пояснил парламентарий в разговоре с «Газетой.Ru».
В свою очередь политолог Александр Дудчак раскритиковал призыв главы евродипломатии Каи Каллас в адрес европейских стран, чтобы те отказались от участия в параде 9 мая в Москве. В беседе с RT он подчеркнул, что подобные заявления показывают, кто победитель, а кто побежденные, так как последним «очень тоскливо в этот день, просто как беса водой кропят».
«Повылезала нацистская нечисть из-под плинтуса — все эти «калласы» и европейцы, которые скорбят по поводу победы над нацизмом. Устраивают диктатуру в Евросоюзе. Там, откуда Каллас родом, намереваются снести остатки захоронений и памятников солдатам советской армии», — возмутился аналитик.
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МИД Катара: Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям в России и на Украине
18 апреля 2025, 00:25

Фото: istockphoto/Shakeel Sha

Доха помогла вернуть десятки детей к их семьям как в России, так и на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Катара доктор Маджиж Аль-Ансари, подчеркнув, что их посредничество особенно важно в условиях войн и кризисов, где первыми всегда страдают дети.
В беседе с RT он отметил, что Катар с оптимизмом оценивает возможность урегулирования конфликта на Украине. По его словам, страна поддерживает все усилия, которые нацелены на разрешение кризиса.
«Мы несколько дней назад объявили о нашем приветствии переговоров, которые прошли по этому вопросу в Эр-Рияде и Джидде. Мы выпустили специальные заявления по этому поводу, и контакты нашего руководства в Дохе с его коллегами в этих странах всегда способствовали достижению этой цели», — поделился Аль-Ансари.
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Депутат Рады Скороход: Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области
17 апреля 2025, 23:59

Фото: iStock/Michele Ursi

Депутат Верховной рады Украины Анна Скороход заявила, что Киев лишился козырей после бегства ВСУ из Курской области. Об этом политик сказала в ходе интервью YouTube-каналу «Увага: КІРІЯ».
«Ну какой козырь? Курскую область мы потеряли. Власти могут рассказывать все, что угодно, что это такой был план, еще какой-то был план, только они оправдывают факт того, что мы потеряли Курскую область. Вот это было переговорной картой по большому счету» — сказал Скороход.

Депутат отметила, что Украине остается надеется исключительно на США в переговорном процессе. Сам Киев будет выступать с очень слабой позиции.

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