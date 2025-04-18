На Украине угрожают репрессиями семьям, чьи родственники сдались в плен

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На Украине ВСУ угрожают репрессиями семьям солдат, которые сдались в плен в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.
«Как сообщают сами родные украинских военнослужащих, до всех солдат ВСУ, оставшихся в суджанском приграничье, довели, что если они сдадутся в плен ВС РФ, то против их родных и близких примут репрессивные меры», — рассказал агентству источник в силовых структурах.
На момент 13 апреля число пленных украинских военных превысило 500 человек. Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны, генерал армии Валерий Герасимов отмечал, что бойцы ВСУ стали активно сдаваться в Курской области после осознания бесперспективности дальнейших наступательных действий.
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