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Группировка «Центр» освободила поселок Шумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и ударили по формированиям 41-й механизированной бригады украинской армии, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.
В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило до 360 солдат.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило до 360 солдат.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова