Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Минобороны: группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы

Минобороны: группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы

29 июня 2024, 13:49
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Группировка «Центр» освободила поселок Шумы в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны России.
В российском военном ведомстве отметили, что бойцы ВС РФ улучшили тактическое положение и ударили по формированиям 41-й механизированной бригады украинской армии, 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Кирово, Ленинское, Сокол, Новгородское и Новоселовка Первая ДНР.

В Минобороны России добавили, что общее количество потерь среди ВСУ составило до 360 солдат.



Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка

На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley

Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ
#бпла
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#солдат
Москалькова призовет международные органы осудить атаку ВСУ в Курской области
29 июня 2024, 14:22

Фото: сайт Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова написала в своем Telegram-канале, что готовит обращение в международные органы с просьбой осудить атаку ВСУ на Курскую область.
Омбудсмен напомнила, что жертвами нападения украинских боевиков стали два ребенка и трое взрослых. По словам Москальковой, она обратится в соответствующие международные органы с целью принятия мер реагирования.

Политик выразила глубокие соболезнования родственникам погибших.

Напомним, сегодня, 29 июня, пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище Курской области. В числе погибших значатся два ребенка. Еще несколько человек были тяжело ранены, их госпитализировали.

Читайте также:

При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек

На Кубани похоронили восьмилетнюю девочку, погибшую при атаке ВСУ в Севастополе

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
#человек
#соболезнования
#омбудсмен
#севастополь
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Средства ПВО ВС РФ сбили украинский самолет МиГ-27
Минобороны: российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-27
29 июня 2024, 14:02

Фото: iStock/Vital Hil

Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Также средства противовоздушной обороны сбили 119 БПЛА противника, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Читайте также:

Минобороны: группировка «Центр» освободила населенный пункт Шумы

На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley

Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ
#бпла
#днр
#всу
#вс рф
#минобороны
#машина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка
29 июня 2024, 13:20

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, погибли 7 мирных жителей.

Ранее сообщалось, что из-за пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище. Еще несколько человек были тяжело ранены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Днепре обрушилась часть многоэтажного девятиэтажного дома

Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО в зоне спецоперации

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
#человек
#лидер
#сво
#всу
#пво
#спецоперация
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Руденко опубликовал кадры удара «Искандера» по украинскому ЗРК С-300
29 июня 2024, 12:55

Фото: iStock/e-crow

В населенном пункте Великодолинское в Одесской области с помощью оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» были уничтожены украинские позиции ЗРК С-300ПС. Видео с места событий опубликовал военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале.
«По выявленной позиции зенитно-ракетного комплекса ВСУ С-300 ПС был нанесен ракетный удар расчетом ОТРК "Искандер" ВС РФ», — написал он.
Руденко отметил, что удар уничтожил радиолокационную станцию РПН (радиолокатор подсвета наведения), НВО (низковысотный обнаружитель) и кабину боевого управления.



Ранее военный корреспондент Александр Сладков показал видео обстановки на херсонском направлении на островах Днепра в зоне спецоперации, где российская гаубица атаковала наблюдательный пункт украинских морпехов.

Читайте также:

ВС РФ ударили по рассекреченной позиции ЗРК ВСУ

Расчет «Искандер» уничтожил позиции украинского ЗРК С-300ПС в Одесской области

FT: Штаты, Израиль и Украина говорят о поставках ЗРК Patriot боевикам ВСУ
#израиль
#видео
#украина
#всу
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Днепре обрушилась часть многоэтажного девятиэтажного дома
В украинском Днепре обрушилась часть девятиэтажного дома после взрыва
29 июня 2024, 11:18

Фото: iStock/dzika_mrowka

Глава днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак написал в своем Telegram-канале, что в украинском городе Днепре обрушилась часть поврежденного после взрыва жилого девятиэтажного дома.
По словам Лысака, причиной взрыва стал ракетный удар. Он отметил, что в доме пострадали 4 верхних этажа.

Согласно предварительным данным, в квартирах могут быть заблокированы люди, как и в машинах вокруг места происшествия. Всего, по информации главы днепропетровской ОВА, в результате взрывов в Днепре пострадали девять человек, среди них один ребенок.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО в зоне спецоперации

При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека

Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы
#чп
#человек
#люди
#удар
#взрыв
#дом
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США рассказали об отчаянных шагах Байдена по Украине из-за провалов ВСУ
RS: США все сильнее обостряют украинский конфликт из-за неудач ВСУ
29 июня 2024, 11:08

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Администрация президента США постепенно усиливает конфликт на Украине из-за значительных неудач ВСУ на фронте. Об этом сообщает американский журнал Responsible Statecraft.
«Администрация Байдена на каждом этапе выжидает и оценивает реакцию России, прежде чем принимать новые эскалационные меры. В последние недели, вероятно из-за ухудшающейся ситуации Украины на поле боя, этот процесс ускорился», — пишет издание.
Сначала Вашингтон изменил свою политику и разрешил Киеву наносить удары по территории России с использованием американского оружия. Теперь, как сообщается, президент США рассматривает возможность отмены «фактического запрета» на присутствие американских подрядчиков в Украине.

Читайте также:

В Госдуме назвали присутствие беспилотников США в Черном море агрессией

Трамп рассказал о будущих отношениях США с Россией и Китаем

США захотели продолжить патрулировать Черное море с помощью самолетов и БПЛА
#сша
#президент
#море
#бпла
#чёрное море
#администрация
#меры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Офицер рассказал, к чему готовятся расчеты ПВО в зоне спецоперации
Офицер Стаф: расчеты ПВО уже изучают новую американскую ракету
29 июня 2024, 10:25

Фото: iStock/Zeferli

Офицер расчета ПВО с позывным «Стаф» заявил, что российские расчеты противовоздушной обороны начали изучать новую американскую ракету Precision Strike Missile (PrSM), которую Украина может получить от США. Об этом сообщает РИА Новости.
«Стаф» отметил, что PrSM является баллистической ракетой, с подобными видами ракет бойцы ВС РФ уже научились бороться. По словам военного, в настоящее время открытой информации о PrSM пока немного, однако российские солдаты уже изучают их, в том числе в англоязычных источниках.

«Стаф» подчеркнул, что ​не исключается вероятность использования этих ракет противником на линии боевого соприкосновения в скором времени.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские системы ПВО прошлой ночью сбили шесть украинских беспилотников над территорией РФ.

Читайте также:

Раненый прапорщик ВС России спас сослуживцев от минометного обстрела

На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley

Расчет «Искандер-М» уничтожил американскую РСЗО в Харьковской области
#солдаты
#вс рф
#минобороны
#пво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, пострадали три человека
Развожаев: При ракетной атаке на Севастополь, предварительно, ранены 3 человека
29 июня 2024, 10:07

Фото: iStock/kieferpix

Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что в Севастополе завершили отражение ракетной атаки на город, пострадали, предварительно, три человека.
По словам губернатора, у пострадавших осколочные ранения легкой степени тяжести. Развожаев отметил, что их госпитализируют в больницу и окажут необходимую помощь.

Напомним, сегодня, 29 июня, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы. Осколки от них упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

Он также призвал жителей не подходить к суббоеприпасам и осколкам и не поднимать их, а об опасных находках сразу же сообщать по номеру 112.

Читайте также:

Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы

Украинские военные минируют детские игрушки

При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек
#помощь
#военные
#человек
#возгорание
#севастополь
#пво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Развожаев: Две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы
29 июня 2024, 09:33

Фото: iStock/e-crow

Губернатор региона Михаил Развожаев написал в своем Telegram-канале, что две воздушные цели уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы.
Уточняется, что осколки упали на побережье. По предварительным данным, произошло возгорание травы в районе Ялтинского кольца.

Губернатор отметил, что в Балаклаве осколками повреждена кровля частного дома. Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу. В регионе работала система ​противовоздушной обороны.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

На авдеевском направлении подбили очередную БМП Brаdley

При атаке украинского дрона в курской деревне Городище погибли пять человек

Над Тверской, Брянской, Белгородской областями и Крымом сбили шесть БПЛА ВСУ
#бпла
#возгорание
#дома
#сво
#всу
#вс рф
#спецоперация
#севастополь
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф