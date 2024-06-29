ВСУ расстреляли группу беженцев во время эвакуации из Торецка

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Украинские боевики расстреляли группу беженцев, которые пытались эвакуироваться из Торецка в ДНР. Об этом ТАСС сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский.
По словам Кимаковского, в Торецке продолжаются ожесточенные бои. Уточняется, погибли 7 мирных жителей.
Ранее сообщалось, что из-за пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище. Еще несколько человек были тяжело ранены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что из-за пять человек погибли при атаке беспилотника ВСУ в деревне Городище. Еще несколько человек были тяжело ранены. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова