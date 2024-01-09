Минобороны: Группировка «Запад» уничтожила немецкие «кассеты» под Купянском

Фото: сайт Минобороны РФ
В Минобороны РФ сообщили, что военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» на Купянском направлении уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные мины.
«В ходе обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на придомовую территорию частного дома. Военные инженеры 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы», — цитирует РИА Новости сообщение оборонного ведомства.
Отмечается, что за неделю российские бойцы ликвидировали 200 различных боеприпасов противника натовского и советского производства. Киев использует такие снаряды, в том числе для атак по мирным населённым пунктам.
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