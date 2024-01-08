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Армия России стала только мощнее с начала спецоперации.
Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, ВС России стали сильнее в результате военного конфликта.
По мнению профессора, решение Белого дома развязать конфликт на Украине является катастрофической ошибкой.
США планировали одержать победу над Москвой и вычеркнуть Россию из списка великих держав. Политолог считает, что произошёл просчёт. Санкции оказались неэффективными, а Россия увеличила войска и мобилизовала промышленность.
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«Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у РФ ещё более грозные войска», — считает Миршаймер.
США планировали одержать победу над Москвой и вычеркнуть Россию из списка великих держав. Политолог считает, что произошёл просчёт. Санкции оказались неэффективными, а Россия увеличила войска и мобилизовала промышленность.
«Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», — сказал в заключении американский политолог.Сообщалось, что украинская армия не сможет качественно обучить новобранцев из-за российских ударов по тренировочным центрам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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Мария Фирсова