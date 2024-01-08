ПВО сбила 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир» над Белгородской областью

Фото: сайт Минобороны РФ
Над Белогородской областью средства ПВО ВС РФ сбили 10 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Об этом сообщает Минобороны РФ в Телеграм-канале.
«Восьмого декабря около 21:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением РСЗО RM-70 «Вампир» по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО десять реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — говорится в публикации.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки ВС Украины три человека пострадали.
Читайте также:
ВС РФ продвигаются вперед на Восточном фронте
Политолог Миршаймер: ВС России стали мощнее с момента начала СВО
Новобранцы ВСУ гибнут на фронте уже в первые дни из-за недостатка обучения
Диана Аванесян