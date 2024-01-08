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ВС РФ продвигаются вперед на Восточном фронте

Le Point: солдаты ВСУ пожаловались на сложную ситуацию на Восточном фронте
08 января 2024, 18:20
Фото: iStock/SergeyVButorin

Фото: iStock/SergeyVButorin

Украинские военные на Восточном фронте жалуются на отсутствие боеприпасов и усталость, при этом ВС РФ, пользуясь сложившейся обстановкой, усилили давление на данном направлении. Об этом пишет Le Point.
«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно. Да, ситуация требует срочного решения», — приводит издание слова одного из солдат ВСУ.

При этом уточняется, что на фоне складывающейся ситуации российская армия еще более настойчиво начала наступать на данном направлении, пользуясь численным превосходством.


Автор статьи утверждает, что сейчас для ВСУ складывается такое же критическое положение, как в самом начале спецоперации. При этом отмечается, что основное преимущество ВС РФ основывается на неисчерпаемых запасах снарядов.

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Политолог Миршаймер: ВС России стали мощнее с момента начала СВО
08 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Армия России стала только мощнее с начала спецоперации.
Об этом сказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его словам, ВС России стали сильнее в результате военного конфликта.

«Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружения. Теперь у РФ ещё более грозные войска», — считает Миршаймер.
По мнению профессора, решение Белого дома развязать конфликт на Украине является катастрофической ошибкой.

США планировали одержать победу над Москвой и вычеркнуть Россию из списка великих держав. Политолог считает, что произошёл просчёт. Санкции оказались неэффективными, а Россия увеличила войска и мобилизовала промышленность.

«Баланс сил сместился не в пользу Киева, и я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть», — сказал в заключении американский политолог.
Сообщалось, что украинская армия не сможет качественно обучить новобранцев из-за российских ударов по тренировочным центрам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

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В небе над Брянской областью сбиты два украинских беспилотника
Богомаз: два украинских беспилотника сбиты над Брянской областью
08 января 2024, 18:07

Фото: iStock/Olena Bartienieva

В небе над Брянской областью силами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотника. Об этом заявил глава региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА. Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над Климовским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что при уничтожении вражеских беспилотников разрушений на земле не зафиксировано. Также никто из людей не пострадал. На месте работает специалисты оперативных служб.

Ранее в Минобороны также заявляли, что системе ПВО удалось перехватить над Белгородской областью украинскую ракету С-200, которую переоборудовали для поражения наземных целей.

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Украинка рассказала о насильственной мобилизации по ночам
РИА Новости: очевидцы сообщили о насильственной мобилизации на Украине ночью
08 января 2024, 17:43

Фото: iStock/Oleksander Bontei

В населённых пунктах Украины всё чаще начали происходить ночные рейды в поисках граждан, подлежащих мобилизации. Об этом РИА Новости рассказали очевидцы этих событий.
Одна из жительниц села в Киевской области рассказала, что в последние дни сотрудники военкомата всё чаще стали приезжать в её населённый пункт. Так, 2 января в общей сложности забрали около 70 человек. Причём, часть из них увезли в ночное время. Если же жители отказывались открывать двери, их взламывали в присутствии участкового.

Также она рассказала о вопиющем инциденте. В одну из ночей сотрудники военкомата вломились в дом, где проживала парализованная женщина и двое её сыновей в возрасте до 30 лет. Их обоих забрали, бросив женщину одну. Собеседница агентства выразила надежду, что хотя бы одного из молодых людей вернули домой, поскольку кто-то из них должен ухаживать за лежачей матерью.

Кроме того, жительница села под Киевом добавила, что мужчины не хотят идти на фронт. Чтобы спрятаться от мобилизации многие даже уходят ночевать в лес. По её словам, для них проще сесть в тюрьму, чем отправиться на поле боя.

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Новобранцы ВСУ гибнут на фронте уже в первые дни из-за недостатка обучения
Джонсон: ВСУ не смогут обучить новых солдат из-за ударов ВС РФ
08 января 2024, 16:56

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинская армия не сможет качественно обучить новобранцев из-за российских ударов по тренировочным центрам. Такое заявление сделал экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
«Даже если им удастся заставить всех мужчин и женщин в возрасте от 16 до 70 лет пойти служить в армию, то где они собираются тренировать их? Россия уже продемонстрировала, что любой учебный объект на Украине — это готовая мишень, по которой она способна нанести удар», — подчеркнул Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Он рассказал, что сейчас новобранцы в ВСУ обучаются всего около двух-трех недель, после чего сразу отправляются на линию боевого соприкосновения. По словам Джонсона, многие из них погибают в первые дни из-за некачественной подготовки.

Специалист отметил, что ВСУ усиленно пытаются набрать людей, однако с начала проведения Россией специальной операции население Украины сократилось в два раза, также многие смогли перебраться за границу.

Ранее газета Bild сообщала, что в Германии больше года пытаются понять, чьи беспилотники наблюдают за местами тренировок немецких и украинских военных и их казармами.

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Стало известно, сколько российских ракет смогли сбить ВСУ минувшей ночью
Игнат: ВСУ смогли сбить только 18 ракет из 51, выпущенных Россией
08 января 2024, 15:13

Фото: iStock/Andrey Atanov

Минувшей ночью ВСУ смогли сбить только 18 российских ракет из 51 из-за дефицита ЗРК Patriot и ему подобных. Такие данные привел спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
«Большое количество было баллистических ракет, такие цели можно сбивать только средствами, которые могут это делать, такие как Patriot. Поэтому такой результат сегодня, потому что многие говорят, что не слишком высокий процент сбитий», – пояснил Игнат.

При этом, по его словам, «процент сбитий» остается высоким, так как всего ВСУ смогли сбить 18 из 24 баллистических ракет, выпущенных Россией минувшей ночью в рамках группового ракетного удара.

Напомним, 8 января в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по военным объектам Украины. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины, уточнили в Минобороны.

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В ВСУ пожаловались, что не могут полностью закрыть небо над Украиной системами ПВО
Игнат: украинская ПВО не может полностью закрыть небо над Украиной
08 января 2024, 13:53

Фото: iStock/e-crow

У Киева нет возможности полностью закрыть небо системами противовоздушной обороны. Города и важные объекты защищаются локально. Об этом заявил представитель командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
«Не можем мы всю территорию Украины закрыть ПВО, чтобы ни одна ракета не пролетела, локально защищаем города, объекты, направления, войска и так далее», - пояснил Игнат в эфире телемарафона.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по военным объектам Украины. Для этого использовали высокоточное оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал». Удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины, уточнили в Минобороны.

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#удар
#пво
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Армия России нанесла массированный ракетный удар по военным объектам Украины
Минобороны: ВС РФ нанесли групповой удар по военным объектам Украины
08 января 2024, 13:23

Фото: iStock/bpawesome

Минувшей ночью армия России нанесла групповой удар по военным объектам Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Удары пришлись по объектам военно-промышленного комплекса Украины, уточнили в ​Минобороны.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские Су-34 поразили авиабомбами ФАБ-500 укрепрайон ВСУ, располагающийся на Краснолиманском направлении. Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 поразили укрепрайон и живую силу противника на Краснолиманском направлении.


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В Запорожье прогремела серия взрывов
Рогов: серия взрывов прогремела в городе Запорожье
08 января 2024, 12:09

Фото: iStock/dzika_mrowka

В городе Запорожье, который временно находится под контролем киевского режима, около 08.00 прогремело не менее восьми взрывов. Об этом сообщил глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«По предварительным данным - удары наносились баллистическими ракетами по военным целям и инфраструктуре, используемой режимом Зеленского для ведения боевых действий боевиками ВСУ», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что ПВО ВСУ пыталась сбить российские ракеты, однако отработала не по ним, а по жилым кварталам. Ссылаясь на информацию местных жителей, Рогов отметил, что всего в городе Запорожье прогремело не менее восьми взрывов.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис заявил, что российские вооружённые силы уничтожили два украинских зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot.

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#рогов
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Вице-премьер Украины рассказал, что используют ВСУ вместо снарядов
WSJ: дефицит снарядов вынуждает ВСУ чаще применять FPV-дроны
08 января 2024, 11:53

Фото: iStock/Irina Piskova

ВСУ испытывают нехватку снарядов, поэтому вынуждены применять FPV-дроны для компенсации. Об этом завил вице-премьер Украины Михаил Федоров в беседе с WSJ.
«Мы все чаще используем FPV-дроны, потому что у нас не хватает снарядов», — сообщил Федоров.

Он также отметил, что полноценно заменить артиллерию беспилотники не могут.

Авторы статьи добавили, что украинская сторона отвечает на каждые пять-шесть российских ударов одним-двумя, так как испытывает «снарядный голод».

Кроме того, американские журналисты напомнили о существенном замедлении финансовой помощи Киеву со стороны западных союзников. В статье также указано на истощение украинской армии вследствие контрнаступления, которое попытались осуществить ВСУ летом 2023 года.

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