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Украинские военные на Восточном фронте жалуются на отсутствие боеприпасов и усталость, при этом ВС РФ, пользуясь сложившейся обстановкой, усилили давление на данном направлении. Об этом пишет Le Point.
«Нет снаряжения, нет боеприпасов, войска недоукомплектованы, люди истощены, командование неэффективно. Да, ситуация требует срочного решения», — приводит издание слова одного из солдат ВСУ.
При этом уточняется, что на фоне складывающейся ситуации российская армия еще более настойчиво начала наступать на данном направлении, пользуясь численным превосходством.
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