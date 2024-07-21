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Штурмовики 5-й отдельной мотострелковой бригады во время радиоперехвата переговоров подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили, как украинские бойцы обсуждают расстрелы мирных жителей Красногоровки в Донецкой народной республике (ДНР), сообщает РИА Новости на основе данных Минобороны.
В переговорах приняли участие трое солдат ВСУ. Двое из них с предполагаемыми позывными Абрикос и Бизон обсуждали обстрел позиции, после чего Абрикос вызвал Терена. Тот, в свою очередь, сообщил, что заметил двух женщин.
В ответ Терен подтвердил прием сообщения и подчеркнул, что мирные жители «прошли далеко».
Ранее заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мамай заявил, что операция по освобождению Красногоровки в северо-западном направлении от Донецка почти завершена российскими войсками.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Значит, слушай, Терен. Если те бабульки подходят близко до вас, минусуйте их. Как принял?» – сообщил Абрикос.
В ответ Терен подтвердил прием сообщения и подчеркнул, что мирные жители «прошли далеко».
Ранее заместитель командира 5-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России с позывным Мамай заявил, что операция по освобождению Красногоровки в северо-западном направлении от Донецка почти завершена российскими войсками.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов