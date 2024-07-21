Военные перехватили переговоры бойцов ВСУ о расстреле мирных жителей

После обстрелов со стороны ВСУ Белгородской области на территории Шебекино и Новой Таволжанки обнаружено более сотни опасных суббоеприпасов. Жителей просят не приближаться к опасным предметам и немедленно сообщать о таких находках в оперативные службы.