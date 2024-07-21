В Красногоровке в плен сдалась целая группа ВСУ

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В ходе штурма Красногоровки военнослужащие Южной группировки войск провели успешную операцию по захвату группы солдат вооруженных сил Украины.
В ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.
Прежде в министерстве рассказали о числе сдавшихся в плен бойцов ВСУ на прошлой неделе. Речь идет о 19 военных. На каком именно направлении фронта это произошло не уточняется.
В подполье ранее рассказали, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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В ведомстве уточнили, что ВСУ сдались в плен целой группой.
Прежде в министерстве рассказали о числе сдавшихся в плен бойцов ВСУ на прошлой неделе. Речь идет о 19 военных. На каком именно направлении фронта это произошло не уточняется.
В подполье ранее рассказали, что ВСУ не хватает подвалов, чтобы прятать тела погибших. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова