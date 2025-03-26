Минобороны: Киев делает всё возможное для срыва договорённостей России и США

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Украина продолжает наносить удары по объектам российской гражданской энергетической инфраструктуры. Тем самым Киев делает всё возможное для срыва достигнутых договорённостях о мерах поэтапного урегулирования вооружённого конфликта.
Об этом в среду, 26 марта, заявили в министерстве обороны РФ. В ведомстве подчеркнули, что Зеленский публично заявил о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики.
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«Тем не менее, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации», — указано в сообщении Минобороны.Такими действиями, продолжая нанесение ущерба российским объектам энергетики, Киев пытается сорвать достигнутые договорённости между Россией и США относительно постепенного принятия мер по урегулированию конфликта, отметили в МО РФ.
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Александр Бойцов