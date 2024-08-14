Минобороны: на курском направлении за сутки в плен сдались 18 боевиков ВСУ

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За сутки на курском направлении в плен сдались 18 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен», — доложили там.
Ранее стало известно, что бойцы ВС России помогли срочнику, который попал в окружение украинских боевиков. Юный защитник родины одним из первых дал бой противнику, однако силы были неравными, и молодому человеку пришлось отступить в лес.
На спасение солдата контрактникам понадобилось два дня. Украинские радикалы пытались помешать операции, однако солдату удалось ликвидировать двоих неонацистов и выбраться к своим.
Ожесточенные бои продолжаются в Курской области с 6 августа.
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Никита Кротов