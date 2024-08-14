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Минобороны: на курском направлении за сутки в плен сдались 18 боевиков ВСУ

14 августа 2024, 15:04
Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

За сутки на курском направлении в плен сдались 18 боевиков ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
«Восемнадцать военнослужащих ВСУ взяты в плен», — доложили там.

Ранее стало известно, что бойцы ВС России помогли срочнику, который попал в окружение украинских боевиков. Юный защитник родины одним из первых дал бой противнику, однако силы были неравными, и молодому человеку пришлось отступить в лес.



На спасение солдата контрактникам понадобилось два дня. Украинские радикалы пытались помешать операции, однако солдату удалось ликвидировать двоих неонацистов и выбраться к своим.

Ожесточенные бои продолжаются в Курской области с 6 августа.

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#украина
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#сво
#минобороны рф
Потери ВСУ в Курской области вызывают ярость проукраинских активистов на Западе
14 августа 2024, 15:19

Фото: istockphoto/Alex Kochev

Проукраинским активистам на Западе невыносимо осознавать, что части Вооружённых сил Украины несут потери в Курской области. Об этом заявил немецкий журналист Юлиан Репке.
На своей странице в социальной сети Х он написал, что регулярно подвергается нападкам со стороны проукраински настроенных групп. Поводом для негатива служит любая простая констатация факта украинских потерь.

«Количество личных нападок и оскорблений, которые я получаю за каждую маленькую крупицу информации, которая не нравится проукраинским активистам, поистине поражает», — отметил журналист.

В среду, 14 августа, министерство обороны РФ сообщило, что за сутки ВСУ потеряли убитыми до 270 человек. Также были уничтожены 16 единиц техники. По данным ведомства, за всё время боёв в Курской области Украина потеряла 2 300 военнослужащих и 37 танков.

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#украина
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Бойцы ВС РФ спасли срочника, попавшего в окружение ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 14:49

Фото: iStock/zim286

Российские военные спасли солдата срочной службы из окружения ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Mash.
Оказалось, что молодой человек одним из первых встретил наступающие силы ВСУ и дал им бой. Однако, поняв, что сопротивление бесполезно, скрылся в лесу. Далее он смог связаться по телефону со своей мамой. Та, в свою очередь, обратилась в организацию «Рука помощи» и попросила спасти сына. Волонтеры передали информацию военным.

На спасение срочника отправились контрактники с позывными «Тихий» и «Сибирь». Они смогли выйти на связь с парнем и на протяжении двух дней выводили его из окружения противника в тыл.

Противник пытался сорвать операцию, стреляли в уходящего срочника и атаковали его дронами. Ответным огнем он лично ликвидировал двух боевиков и смог выйти на наших бойцов. Его подобрали на дороге и успешно эвакуировали.

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Захарова: курской атакой Киев не смог отвлечь ВС РФ от Донбасса и Слобожанщины
14 августа 2024, 14:46

Фото: сайт МИД РФ

Киевский режим атакой на Курскую область не смог добиться своей главной цели — отвлечь силы ВС РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Случившееся под Курском, по ее словам, лишь подтверждает актуальность целей СВО.
«Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.
Она отметила, что обстрелы гражданских, удары по мирной инфраструктуре, тотальная мобилизация, атака на Курскую область и другие преступления киевского режима, указывают на актуальность целей и задач СВО по денацификации и демилитаризации Украины, которые несомненно будут выполнены.
«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах — лишь вопрос времени», — подчеркнула дипломат.
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ВС РФ пресекли попытку вторжения ВСУ в Курской области
14 августа 2024, 14:37

Фото: iStock/Evgeny555

Армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного», — говорится в сообщении.

Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.

Также отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное и поражены скопления ВСУ у Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.

За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 270 человек. Армия России продолжает операцию по уничтожению формирований противника в регионе.

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#армия
#падение
#человек
#армия россии
#новости
#сво
#всу
#удар
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ВС РФ сбили МиГ-29 ВСУ и ликвидировали опытного летчика Александра Мигулю
Киев признал гибель пилота МиГ-29 Мигули на боевом задании
14 августа 2024, 14:01

Фото: iStock/Dragunov1981

Украинская сторона признала гибель опытного летчика ВСУ Александра Мигули. Об этом сообщила 40-я тактической авиации Украины в соцсети.
В сообщении бригады уточняется, что при выполнении боевого задания погиб украинский пилот, капитан Александр Мигуля. Однако не подробности его кончины не приводятся. 27-летний Мигуля совершил на истребителе МиГ-29 более 160 боевых вылетов. 12 августа он был ликвидирован.

Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России продолжает сбивать авиацию ВСУ и уничтожать опытных лётчиков противника.

«На этот раз сбит МиГ-29 и ликвидирован командир авиационного звена 40-й тактической авиационной бригады ВС Украины Александр Мигуля», — говорится в сообщении военкоров.

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Российские бойцы нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Мартыновке под Курском
Алаудинов: ВС РФ нанесли мощный удар по ВСУ в Мартыновке под Курском
14 августа 2024, 13:49

Фото: iStock/Leonid Ikan

Российские военные нанесли мощный удар по ВСУ в населенном пункте Мартыновка Курской области, уничтожив большое число техники и живой силы противника. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Их активное продвижение уже остановлено, они пытаются где-то просочиться. Я хочу сказать, что очень серьезный урон мы им нанесли в населенном пункте Мартыновка, они через Мартыновку планировали свое дальнейшее продвижение», — заявил Алаудинов в эфире Первого канала.

По его словам, по состоянию на 14 августа продвижение противника в Курской области полностью остановлено, при этом противник понес огромные потери в личном составе и технике.

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В Раде признали тяжелое положение ВСУ в Торецке
Нардеп Рады Безуглая сообщила о катастрофическом положении ВСУ в ДНР
14 августа 2024, 13:26

Фото: iStock/Jakub Laichter

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая заявила о катастрофическом положении ВСУ в ДНР после поездки в Торецк.
«На днях побывала непосредственно в Торецке. Город к обороне не готов, фортификаций внутри нет совсем. Вокруг Торецка отдельные несистемные фортификации. Население местное не эвакуировано, в Торецке остается около трех тысяч человек. Полиция не встретила», — написала Безуглая в своем Telegram-канале.

По ее словам, город практически полностью уничтожен, а части ВСУ, находящиеся там, имеют острые проблемы с системами РЭБ.

Безуглая также добавила, что ротации на Покровском направлении уже привели к катастрофическим последствиям. По ее мнению, главком ВСУ Александр Сырский перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.

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#telegram
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В Минобороны России раскрыли реальные потери боевиков ВСУ
МО РФ: Потери украинских войск за сутки составили до 1925 человек
14 августа 2024, 13:17

Фото: iStock/znm

Потери Вооруженных сил Украины за сутки составили до 1925 человек. Об этом сообщило МО РФ.
Из сводки Минобороны России следует, что в результате операций подразделения группировки войск «Север» было уничтожено до 165 военнослужащих ВСУ, группировки «Центр» — до 395 человек, в зоне действия группировки «Юг» потери ВСУ составили до 690 человек, а группировки «Запад» — 475 боевиков.

Сообщается, что с начала проведения СВО уничтожены 29 970 БПЛА, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 057 танков, а также другие боевые бронированные машины. Помимо этого, в течение суток российские средства противовоздушной обороны сбили четыре тактические ракеты «Точка-У», две управляемые авиабомбы Hammer и 147 БПЛА.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее командир спецназа «‎Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что большая часть техники Вооруженных сил Украины на Курском направлении уже уничтожена. Враг начал окапываться под Курском во избежание уничтожения российскими войсками.

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Раскрыто число украинских военных, вошедших в Курскую область
Алаудинов: ВСУ задействовали свыше 11 тысяч человек в Курской области
14 августа 2024, 12:38

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинское руководство в ходе операции в Курской области задействовало более 11 тысяч человек, чтобы уже к 11 августа захватить Курскую АЭС. Такие данные привел замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«Задачу не выполнили, а весь ресурс, который был на ходу, уничтожен. Блицкриг Зеленского не удался. Дальше мы будем планомерно уничтожать каждого фашиста, который попал на нашу территорию», — заявил Алаудинов в своем Telegram-канале.

Ранее он также сообщил, что армия России контролирует обстановку в Курской области и уже завершает блокирование сил ВСУ, которые зашли в российское приграничье. По его словам, российские бойцы с первых дней занимаются уничтожением врага. На сегодняшний день подразделения ВСУ в Курской области несут очень большие потери в живой силе и технике.

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