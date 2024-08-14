ВС РФ сбили МиГ-29 ВСУ и ликвидировали опытного летчика Александра Мигулю

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Украинская сторона признала гибель опытного летчика ВСУ Александра Мигули. Об этом сообщила 40-я тактической авиации Украины в соцсети.
В сообщении бригады уточняется, что при выполнении боевого задания погиб украинский пилот, капитан Александр Мигуля. Однако не подробности его кончины не приводятся. 27-летний Мигуля совершил на истребителе МиГ-29 более 160 боевых вылетов. 12 августа он был ликвидирован.
Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России продолжает сбивать авиацию ВСУ и уничтожать опытных лётчиков противника.
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Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что армия России продолжает сбивать авиацию ВСУ и уничтожать опытных лётчиков противника.
«На этот раз сбит МиГ-29 и ликвидирован командир авиационного звена 40-й тактической авиационной бригады ВС Украины Александр Мигуля», — говорится в сообщении военкоров.
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Элина Позднякова