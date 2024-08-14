ВС РФ пресекли попытку вторжения ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Evgeny555
Армия России пресекает попытки прорыва ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Активными действиями подразделений группировки войск «Север», ударами армейской авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии пресечены попытки прорыва мобильных групп противника на бронетехнике вглубь российской территории в районах Скрылевки, Левшинки, Семеновки, Алексеевского, Камышного», — говорится в сообщении.
Кроме того, у Мартыновки были обнаружены две группы противника на пикапах. Обе были уничтожены.
Также отражены вражеские атаки в районах населенных пунктов Коренево, Ольговка, Погребки, Русское Поречное и Черкесское Поречное и поражены скопления ВСУ у Локни, Кремяного, Олешни, Свердликова и Дарьино.
За минувшие сутки потери ВСУ в Курской области достигли 270 человек. Армия России продолжает операцию по уничтожению формирований противника в регионе.
Читайте также:
Российские бойцы нанесли мощный удар по позициям ВСУ в Мартыновке под Курском
Раскрыто число украинских военных, вошедших в Курскую область
Обстановка в Курской области и падение обороны ВСУ у Торецка: последние новости СВО
Элина Позднякова