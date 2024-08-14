Фото: сайт МИД РФ
Киевский режим атакой на Курскую область не смог добиться своей главной цели — отвлечь силы ВС РФ от освобождения Донбасса и Слобожанщины. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Случившееся под Курском, по ее словам, лишь подтверждает актуальность целей СВО.
«Главной своей цели — отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины — режим Зеленского не добился. В настоящее время украинские боевики, прорвавшиеся на территорию Курской области, получают решительный отпор со стороны Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.Она отметила, что обстрелы гражданских, удары по мирной инфраструктуре, тотальная мобилизация, атака на Курскую область и другие преступления киевского режима, указывают на актуальность целей и задач СВО по денацификации и демилитаризации Украины, которые несомненно будут выполнены.
«Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах — лишь вопрос времени», — подчеркнула дипломат.Читайте также:
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Данил Пономарев