Минобороны: Над акваторией Чёрного моря уничтожен украинский БПЛА

В подмосковной Балашихе торжественно открыли мурал в честь военного корреспондента «Известий» Семёна Ерёмина, погибшего в зоне СВО. Портрет журналиста размером 40 на 12 м появился на фасаде дома на улице Луговой в микрорайоне Железнодорожный. Его создал подмосковный художник Сергей Юраков.