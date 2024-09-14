Минобороны: Над акваторией Чёрного моря уничтожен украинский БПЛА

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Сегодня, 14 августа, около 17:30 киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на территорию России. Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили очередной беспилотный летательный аппарат над акваторией Чёрного моря.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В российском оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник, при помощи которого ВСУ пытались осуществить атаку, был самолётного типа. Дрон был своевременно обнаружен, а затем и уничтожен дежурными средствами ПВО. До российского берега БПЛА не долетел.
Не умея добиться сколь-нибуль заметных успехов в ходе боевых действий, киевский режим активно прибегает к террористическим методам, обстреливая либо атакуя при помощи беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов