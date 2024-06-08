Минобороны РФ заявило об уничтожении еще одного танка Abrams

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Бойцы группировки войск «Центр» уничтожили еще один танк Abrams и боевую машину пехоты Bradley на авдеевском направлении, передает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.
Отмечается, что танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) М1 Abrams был атакован российскими военными с помощью высокоточного снаряда «Краснополь, выпущенного из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С», а M2 Bradley был уничтожен расчетом FVP-дрона.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что российские военные добились определенных успехов в направлении поселка Очеретино.
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Александр Климов