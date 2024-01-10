Минобороны: Над Воронежской областью уничтожен украинский беспилотник

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Пресечена очередная попытка террористической атаки киевского режима на российский регион. Над Воронежской областью дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожен украинский беспилотник.
Не сумев добиться каких-либо заметных успехов на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, атакуя при помощи дронов и ракетных ударов мирные города и объекты на территории России. В Белгороде сигнал ракетной угрозы не отменяется с 5 января. В целях безопасности в городе и приграничных районах не проводились традиционные ночные рождественнские богослужения.
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Александр Бойцов