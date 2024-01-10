Власти Белгорода предупредила жителей города об авиационной опасности

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В Белгороде жителей города предупредили об авиационной опасности. Сообщение об этом Региональная служба по чрезвычайным ситуациям разослала гражданам в 13:08 по московскому времени.
Напомним, угроза ракетной опасности действует в Белгороде с 5 января. В связи с этим представители городских властей и МЧС просят горожан и гостей города по возможности не покидать помещения и держаться подальше от окон. Лучше укрыться в помещениях, где окон совсем нет. Сигнал снимается тогда, когда обстановка становится полностью безопасной. В Белгороде пока нет предпосылок к отмене авиационной и ракетной опасности.
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Александр Бойцов