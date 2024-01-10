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Власти Белгорода предупредила жителей города об авиационной опасности

10 января 2024, 13:44
Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

Фото: istockphoto/Aleksei Smyshliaev

В Белгороде жителей города предупредили об авиационной опасности. Сообщение об этом Региональная служба по чрезвычайным ситуациям разослала гражданам в 13:08 по московскому времени.

Администрация просит горожан не подходить к окнам и по возможности в ближайшее время находиться в безопасных помещениях. Также не следует без крайней необходимости выходить на улицу. Данное предупреждение будет действовать в городе до тех пор, пока не последует отбоя.

Напомним, угроза ракетной опасности действует в Белгороде с 5 января. В связи с этим представители городских властей и МЧС просят горожан и гостей города по возможности не покидать помещения и держаться подальше от окон. Лучше укрыться в помещениях, где окон совсем нет. Сигнал снимается тогда, когда обстановка становится полностью безопасной. В Белгороде пока нет предпосылок к отмене авиационной и ракетной опасности.

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В зоне СВО погиб друг Теплинского полковник ВДВ Оспанов
В зоне СВО погиб начальник бронетанковой службы ВДВ полковник Оспанов
10 января 2024, 13:50

Фото: iStock/inga

6 января в Херсонской области погиб близкий товарищ командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского начальник бронетанковой службы Воздушно-десантных войск РФ полковник Арман Оспанов. Об этом сообщает Telegram-канал «Донецк ДНР новости СВО».
Согласно сообщению, 6 января Оспанов приехал с проверкой в расположение 104-й ДШБ в район населенного пункта Казачьи Лагеря Херсонской области. Там группа военных отправилась на эвакуацию застрявшего БТР-82А. В ходе работ у БРЭМ оборвались буксировочные тросы. Тогда полковник решил лично доставить новые тросы бригаде. В какой-то момент ВСУ начали артиллерийский обстрел.

Однако по пути на место группа Оспанова попала под артиллерийский обстрел ВСУ, в ходе которого полковник погиб.

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WSJ: ВСУ потеряли тысячи бойцов, в том числе самых опытных и мотивированных
10 января 2024, 13:22

Фото: istockphoto/JARAMA

Украина в ходе вооружённого конфликта потеряла многие тысячи военнослужащих. Особенно неприятно для ВСУ то, что в числе погибших были наиболее опытные и мотивированные бойцы.
Об этом пишут обозреватели американского издания The Wall Street Journal. В публикации также отмечается, что широко разрекламированное украинское контрнаступление, по сути, закончилось, даже не успев начаться. Сравнивая украинский конфликт с войнами прошлого, авторы материала уподобляют его Первой мировой войне с окопами, мощными линиями обороны и длительным противостоянием, а не Второй мировой войне с молниеносными танковыми ударами Гудериана и Манштейна и тактикой «блицкрига».

Ссылаясь на неназванный источник в Службе безопасности Украины (СБУ), автор статьи пишет о том, что крайне неприятным фактом для Киева является также то, что поддержка со стороны США колеблется на фоне «внутренних политических разборок».

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Украинский военный рассказал о призыве женщин в ВС Украины
РИА Новости: пленный военный ВСУ рассказал о призыве женщин до 60 лет
10 января 2024, 12:48

Фото: istock / Olga Balynska

Украинский военнопленный Роман Калиниченко рассказал РИА Новости про то, что в ряды ВСУ стали призывать женщин до 60 лет.

«Возрастов в украинской армии не существует. Вот в прямом смысле этого слова. Не существует. От 18 до 60 ты служишь по-любому. А сейчас еще и девушек. До 65 (мужчины - ред.)… Девочки раньше были до 55 пригодные, а теперь типа сделали, я уже слышал это, что до 60 девочки должны служить», — заявил Калиниченко .
Российский военный с позывным «Хазар», который работал с Калиниченко, заявил изданию, что по данным одного из пленных с того же направления, в их подразделении проходил службу 64-летний мужчина. Его поймали работники территориального центра комплектования, когда он вышел в магазин. Хазар обратил внимание, что в военкоматах Украины не смотрят на здоровье будущего штурмовика и признают годными даже тех, кто нуждается в операции.

Калиниченко также рассказал, что отношение граждан Украины к президенту Владимиру Зеленскому меняется в худшую сторону. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Полковник в отставке: на Украине начали шить военную форму для беременных женщин
Полковник в отставке Баранец заявил о призыве беременных в ряды ВСУ
10 января 2024, 12:44

Фото: IStock/Andrey Zhuravlev

На Украине начали шить специальную военную форму для беременных женщин. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, на такой шаг украинское руководство пошло, чтобы набрать 500 тысяч человек для начала контрнаступления.
«Здесь дело доходит до великого кощунства, поскольку в боевой строй призывается всё больше женщин, загребать решили даже беременных. Дошли до такого цинизма, что шьют форму для военнослужащих женщин со специальными послаблениям на животе и делают специальные бронежилеты, которые помогают женщине, находящейся в серьёзном положении, прикрыть животик», — сказал Виктор Баранец.
Как рассказал военный эксперт, многие ждут нового контрнаступления со стороны ВСУ 15 января. Однако Вооружённые силы Украины ещё не готовы к активным действиям.
«Противник после провала контрнаступления перешёл к обороне, перестраивает зубы дракона. Он определил пять участков, на которых выстраиваются сегодня линии обороны: три участка находятся на территории Запорожской области, Луганской и Донецкой народных республик, ещё два строят на белорусском направлении и приграничных с Россией областях», — добавил собеседник.
Баранец подчеркнул, что ожидать второго контрнаступления от Украины можно весной.
«Западные специалисты и честные украинские аналитики говорят, что если второй контрнаступ и будет возможен, то ближе к глубокой весне, потому что Киеву надо получить и новую партию западных вооружений, самолетов и призвать в армию 500 тысяч человек, которые необходимы для организации контрнаступления», — заключил эксперт.
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Путин назвал задержки выплат за СВО бюрократическим сбоем
Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за СВО
10 января 2024, 12:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с конкретными жалобами на задержку выплат за участие в специальной военной операции. Об этом Путин сообщил в ходе встречи с представителями общественности Чукотки.
Глава государства назвал данные ситуации бюрократическим сбоем. Путин также отметил, что нужно разобраться в причине и понять, где именно сбои происходят.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что российские военные не вовремя получают полагающиеся им выплаты из-за бюрократии. Он рассказал, что на согласование информации для начисления выплат уходят месяцы.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Журналист Карлсон: США не хотят верить в победу России в конфликте на Украине
10 января 2024, 12:21

Фото: iStock/sb2010

Американский журналист Такер Карлсон заявил в своей программе в социальной сети X, что администрация президента США Джо Байдена отказывается вопреки реальному положению дел верить в то, что Россия победит.
По словам журналиста, Киев не сможет одержать победу в этом противостоянии, несмотря на колоссальные вливания Вашингтона. Карлсон подчеркнул, что у США больше нет финансовых средств, чтобы отдавать их Киеву или другим государствам.

«Это ставит администрацию Байдена в очень неудобное положение, потому что президент пообещал Зеленскому вашу поддержку, ваши деньги и, возможно, ваших детей на «столько, сколько потребуется»», — заявил журналист.

Карлсон добавил, что ВС РФ определенно превосходит украинскую армию, не только численностью, но и огромной промышленностью.

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#всу
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Пытаемся взять в клещи: Баранец назвал самые горячие бои на СВО в январе
Полковник в отставке Баранец назвал основные горячие точки на СВО
10 января 2024, 12:17

Фото: IStock/zim286

На большинстве участков линии боевого сопротивления российская армия прочно перехватывает инициативу и пытается уничтожить опорные пункты противника. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.
По его словам, наиболее горячие бои идут в Авдеевке. Здесь российская армия применяет умные бомбы «ФАБ».
«Авдеевку мы пытаемся взять в клещи и нещадно бомбим, используя ФАБы, – фугасные авиационные бомбы большой мощности. Также мы потихоньку пытаемся закрыть кольцо вокруг Авдеевки, чтобы перерезать единственную дорогу, по которой противник поставляет резервы, боеприпасы и медицинские средства», — сказал Баранец.
Ещё одна горячая точка находится на берегу Днепра — в районе Крынок. По словам полковника в отставке, противник не оставляет надежд закрепиться на плацдарме, посылает новые лодочные десанты, но ВС РФ их уничтожает.
«Хорошее продвижение в направлении Купянска, там мы неспешно, но уверенно пытаемся выковырять противника с оборонительных позиций. Идут и позиционные бои на запорожском направлении. В последнее время наша авиация начала всё больше наносить ракетные и бомбовые удары по тыловым позициям противника. Здесь мы бьём по складам с боеприпасами, по военно-промышленным предприятиям, чтобы лишить противника возможности пополнять необходимыми средствами свои войска», — заключил военный эксперт.
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#авиация
#боеприпасы
#спецоперация
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ВСУ бежали со своих позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР
Гагин: ВСУ отступили под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР
10 января 2024, 12:09

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские военные бежали со своих позиций под Новомихайловкой и Георгиевкой в ДНР. Об этом рассказал советник главы региона Ян Гагин.
«Под Новомихайловкой противник побежал сразу с двух направлений, оставив на позициях лишь тяжелораненых и тела погибших сослуживцев. Несколько позиций оказались брошенными и под Георгиевкой», - цитирует ТАСС Гагина.

Он добавил, что на одной из позиций, брошенной ВСУ, было обнаружено стрелковое оружие разного калибра. При этом Гагин отметил, что украинские военные на данном направлении экономили снаряды и сильно уменьшили артиллерийские обстрелы. Вместо этого они наносили удары с помощью беспилотников.

Ранее Специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью YouTube-каналу Radio NV заявил, что что власти говорят о крайне малом выпуске дронов для украинской армии.

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#сво
#всу
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В Швеции заявили о росте цен на боеприпасы для ВСУ
ВС Швеции: цены на боеприпасы для ВСУ выросли в 5-10 раз
10 января 2024, 12:05

Фото: iStock/bbsferrari

Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон сообщил о росте цен на боеприпасы для украинских войск, передает Sveriges Radio.
Клаэссон отметил, что стоимость боеприпасов для ВСУ увеличилась в пять-десять раз по сравнению с прошлым годом. По его мнению, причиной нехватки боеприпасов послужило массивное европейское перевооружение и военные поставки Киеву, ​что способствует колоссальному спросу и конкуренции.

Ранее лидер демократического большинства в верхней палате конгресса Чак Шумер заявил, что Киев испытывает нехватку боеприпасов из-за задержки в утверждении американскими законодателями запроса администрации о помощи Украине.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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